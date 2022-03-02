Браконьер “наловил” более чем на 6300 рублей и уголовное дело (Лунинецкий район)

При проведении полевого мероприятия 24.02.2022 года сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира был задержан гражданин Столинского района, который осуществлял незаконную добычу рыбы на одном из пойменных водоемов р. Горынь на границе Лунинецкого и Столинского районов.

Так, в дневное время вышеуказанный гражданин вышел на промысел и используя запрещенные орудия рыболовства – четыре рыболовные сети, изготовленные из лесковой нити, общей длиной более 90,0 м, начал извлекать их из-под льда с находящейся в них рыбой.

За этим занятием его и застали работники Микашевичской МРИ. После задержания данного гражданина и осмотра установлено, что добыл он 59 особей рыбы различных видов: 20 особей леща, 1 особь щуки обыкновенной, 1 особь окуня речного, 1 особь чехони, 9 особей плотвы, 2 особи карася серебряного, 4 особи подуста обыкновенного, 14 особей синца, 7 особей сазана, общим весом 17,45 кг.

В связи с тем, что ущерб, причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой рыбы, составила 197,75 базовых величин, то на место совершения правонарушения была вызвана СОГ Столинского РОВД, так как в действиях данного гражданина усматривались признаки уголовно-наказуемого деяния.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 281 УК Республики Беларусь.

Данному гражданину предстоит возместить вред и стоимость незаконно добытой продукции на сумму более 6 300 рублей.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира сообщает и напоминает, если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните в любое время на телефон горячей линии – 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000.