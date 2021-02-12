Почти три десятилетия искренний смех – неукоснительный и такой привычный элемент каждого ее рабочего дня. Теперь под защитной маской не видно, каким душевным теплом наполнена улыбка Светланы ДУБЕЙКО, но подопечные социального работника все равно чувствуют это. Ведь деятельность микашевичского филиала ТЦСОН строится по принципу «человеку нужен человек».

– Выросла в большой и дружной семье в Запросье. Нас у родителей было пятеро, – рассказывает Светлана Алексеевна. – Как и многие земляки держали большое подсобное хозяйство и огород, поэтому к работе, даже тяжелой физической, папа с мамой приучали с малолетства. Тогда я даже подумать не могла, что умение вскопать грядку, протопить печь и другие родительские науки помогут стать специалистом, услуги которого всегда востребованы.

Впрочем, это было гораздо позже. А тогда, подростком, мечтала о больших городах, новых знакомствах, походах в кино… После окончания школы Светлана уехала в Могилев, там в одном из профтехучилищ получила профессию официанта. По возвращению на малую родину около трех лет работала по специальности в райцентре. Потом пыталась устроить жизнь в России, но все планы перечеркнула перестройка и распад СССР, а массовые сокращения вынудили вновь вернуться на Лунинетчину.

– Именно тогда поиски работы привели в социальную службу, – вспоминает собеседница. – Познакомилась с обязанностями. На первый взгляд, ничего сложного. Решила попробовать. Но уже в первые месяцы работы поняла, что забота о стариках – это не только сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, похвалить за аккуратные грядочки, распутать петельки при вязании. Главное – искренне сопереживать и заботиться. Не менее важно понять, какое у подопечных настроение, выслушать их, успокоить, найти доброе слово поддержки.

Ведь они очень разные – у каждого свои характер и судьба. Зачастую пожилым людям просто хочется немного душевного внимания, ласки и тепла. Это них – лучше самых дорогих лекарств. Так складывается жизнь, что порой представители нашей службы – единственные, с кем старые и одинокие люди могут искренне поговорить на закате жизни. Дети давно стали взрослыми, у них своя жизнь. Некоторые не могут обеспечить родителям должный уход, потому что заняты на работе или живут очень далеко. Хотя, конечно, есть и те, в сердце которых практически нет места престарелым мамам и папам.

Запросы своих бабушек и дедушек С.А. Дубейко знает до мелочей. Поэтому без лишних просьб и напоминаний может сказать, что каждому из обсуживаемых стариков потребуется. Свои обязанности выполняет на совесть, оперативно и качественно, а указания – максимально точно. Потому что прекрасно знает: она должна появиться в назначенное время у очередного своего подопечного, который ждет ее с неизменным нетерпением. Чтобы успеть к каждому и своевременно доставить сумки с покупками Светлана Алексеевна практически круглый год использует велосипед.

С такой же радостью собеседница спешит домой, в небольшую квартиру по переулку Болотному в Микашевичах. Во всем здесь – уютных комнатах, аккуратном дворике и других элементах – чувствуется заботливая рука хозяйки. Человек она разносторонний, увлекается вязанием и огородничеством, любит природу и «тихую охоту» на грибы с ягодами.

– Участок у нас небольшой, но для цветов и зелени – хватает, – подчеркивает С.А. Дубейко. – С удовольствием работаю на земле, это своеобразная отдушина после напряженного трудового дня. А сколько сил и энергии дарит каждый приезд сына Романа. Он у меня уже взрослый и самостоятельный, но в родительском доме частый гость.

Социальный работник – не профессия, а призвание. Добрыми помощниками представители этой службы приходят в дома пожилых горожан, дарят им радость общения и приходят на выручку в хлопотах по хозяйству. Конечно, они никогда не заменят пенсионерам семью и родных людей, но сделают их старость хоть немного легче, светлее и счастливее.

Наталья ЛЯЛЮК. Фото автора.