Чем грозит нарушение охранной деятельности?

В соответствии с нормами, изложенными в Указе Президента Республики Беларусь от 2 сентября 2019 г. № 326 «О совершенствовании лицензирования», с 1 октября 2019 года деятельность организаций по охране объектов (имущества) не относится к лицензируемым видам деятельности. В целях реализации полномочия по контролю за охранной деятельностью, не подлежащей лицензированию, принято постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 4 апреля 2019 г. № 94 «О порядке осуществления мероприятий технического (технологического, поверочного) характера», устанавливающее порядок осуществления мероприятия по оценке соблюдения организациями, их обособленными подразделениями (далее – организациями) условий и правил осуществления охранной деятельности, ограничений в сфере охранной деятельности (за исключением подлежащих лицензионному контролю). Периодичность осуществления мероприятия – один раз в три года. Об этом и других особенностях осуществления охранной деятельности рассказывает начальник по охране объектов в г. Микашевичи Андрей ЛОЗИЦКИЙ:

— Одним из важных направлений охранной деятельности является неукоснительное исполнение требований, определенных в Законе Республики Беларусь от 8 ноября 2006 г. № 175-З «Об охранной деятельности в Республике Беларусь».

В рамках мероприятий по соблюдению организациями, их обособленными подразделениями условий и правил осуществления охранной деятельности, ограничений в сфере охранной деятельности (за исключением подлежащих лицензионному контролю) сотрудниками лицензионно-контрольной группы штаба отдела охраны выявлены различные нарушения, а именно:

не обеспечивается профессиональная подготовка работников охраны, осуществляющих охранную деятельность;

осуществляется допуск работников охраны к выполнению обязанностей без проведения проверки на годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы;

работники охраны не проходят периодические проверки на годность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы;

выполнение обязанностей работниками охраны без служебных удостоверений и жетонов;

принимаются на работу в организации, осуществляющие охранную деятельность, лица:

имеющие судимость;

признанные в установленном законом порядке недееспособными либо ограничено дееспособными;

которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);

состоящие на учете в организациях здравоохранения;

имеющие заболевания и физические недостатки, препятствующие выполнению обязанностей работников охраны;

в отношении, которых в порядке, установленном законодательством, аннулировано разрешение на хранение и ношение оружия;

оказываются услуги в сфере охранной деятельности, охрана общественного порядка юридическими лицами, не уполномоченными на то законодательными актами.

В тоже время за нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности, в соответствии со статьей 24.37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации, а на юридическое лицо — до ста базовых величин с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации.

Одновременно информируем, что единственной надежной защитой от преступных посягательств Вашего имущества является его охрана Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.