МикашевичиНовости районаОбщество

Cлужба занятости оказывает помощь гражданам в поиске подходящей работы (Лунинецкий район)

20.03.2022
48

Управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома предлагает гражданам, не занятым в экономике, воспользоваться услугами отдела по занятости населения.

Cлужба занятости оказывает помощь гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям – в подборе требуемых кадров, безработные могут обратиться за содействием в организации предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Одним из направлений работы является организация профориентации, подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных. Также служба занимается организацией работы по переселению безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы.

Получить более подробную информацию можно в г. Лунинце (ул. Фрунзе, 12, каб. 3, тел. 2-14-53) или в г. Микашевичи (ул. Молодежная, 3, тел. 27-493). Время работы: понедельник-пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

С информацией о наличии вакансий также можно ознакомиться в общереспубликанском банке вакансий, размещенном на интернет-портале государственной службы занятости населения: www.gsz.gov.by.

Ирина СЕМЕНЧЕНКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Изменяется порядок курсирования поездов

Изменяется порядок курсирования поездов

20.03.2022
Photo of Вооруженные Силы Беларуси усилили защиту рубежей на юге страны в воздухе и на земле. Какова их миссия и как относятся к последним событиям жители Полесья (видео)

Вооруженные Силы Беларуси усилили защиту рубежей на юге страны в воздухе и на земле. Какова их миссия и как относятся к последним событиям жители Полесья (видео)

20.03.2022
Photo of Лунінчанін прадаў машыну са змененым ідэнтыфікацыйным нумарам. У выніку крымінальная справа і штраф

Лунінчанін прадаў машыну са змененым ідэнтыфікацыйным нумарам. У выніку крымінальная справа і штраф

20.03.2022
Photo of Доброе дело Андрея Киндрука (Лунинецкий район)

Доброе дело Андрея Киндрука (Лунинецкий район)

20.03.2022
Photo of Наёмники в Украине: как вербуют оппозицию? Диспозиция (видео)

Наёмники в Украине: как вербуют оппозицию? Диспозиция (видео)

20.03.2022
Photo of Украинские чиновники призывают к терроризму на территории Беларуси (видео)

Украинские чиновники призывают к терроризму на территории Беларуси (видео)

20.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть