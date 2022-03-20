Cлужба занятости оказывает помощь гражданам в поиске подходящей работы (Лунинецкий район)

Управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома предлагает гражданам, не занятым в экономике, воспользоваться услугами отдела по занятости населения.

Cлужба занятости оказывает помощь гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям – в подборе требуемых кадров, безработные могут обратиться за содействием в организации предпринимательской и ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.

Одним из направлений работы является организация профориентации, подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных. Также служба занимается организацией работы по переселению безработных и членов их семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и работы.

Получить более подробную информацию можно в г. Лунинце (ул. Фрунзе, 12, каб. 3, тел. 2-14-53) или в г. Микашевичи (ул. Молодежная, 3, тел. 27-493). Время работы: понедельник-пятница с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

С информацией о наличии вакансий также можно ознакомиться в общереспубликанском банке вакансий, размещенном на интернет-портале государственной службы занятости населения: www.gsz.gov.by.

Ирина СЕМЕНЧЕНКО, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.