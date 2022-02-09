“День открытого письма” в Микашевичах

В Микашевичах прошёл “День открытого письма” традиционно с непосредственным участием руководителя Лунинецкого района Александром Пачко. Мероприятие состоялось 8 февраля в городском Дворце культуры.

Председатель Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич проинформировал о работе по жизнеобеспечению жителей города. На эту тему по направлению своего предприятия выступил и первый заместитель директора Ллунинецкого ЖКХ Юрий Корчик. В свою очередь о состоянии дел в учреждениях образования рассказала начальник отдела по образованию райисполкома Людмила Ковшик. О медицинском обслуживании жителей города доложил заведующий филиалом №1 “Микашевичская больница” Лунинецкой ЦРБ Андрей Ганисевский. Воспользовался возможностью в очередной раз напомнить о мерах пожарной безопасности, а также рассказал о состоянии дел в этой сфере начальник Лунинецкого РОЧС Сергей Колесниченко.

Горожане имели возможность задать волнующие вопросы руководству района, а также представителям всех служб жизнеобеспечения. Основные из них касались медицинского обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и ремонта дорог.

Кстати, пообщаться с руководителем района Александром Пачко можно было и после мероприятия.

Подробности в ближайшем номере газеты “Лунінецкія навіны” за 11 февраля