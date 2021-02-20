День влюбленных в книги

Необычный праздник появился в календаре событий Микашевичской городской библиотеки.

Ведущая Оксана Маркевич предложила участникам литературно-развлекательной программы веселые и одновременно познавательные конкурсы – “Найди книгу”, “Признайся книге в любви”, “Литературные гонки”, “Зарядка для ума”, “Угадай книгу по кадру из фильма” и т.д. В соревнованиях двух команд участников победила, конечно же, дружба! На протяжении всего мероприятия звучало много смеха, шуток, историй из жизни известных писателей и участников встречи.

Так же прошла акция к Всемирному дню книгодарения. Ее поддержали Надежда Зайцева, Октябрина Воронцова. Ольга Шелягович и Алла Матюк от клуба “Вдохновение” микашевичского филиала ТЦСОН преподнесли в дар библиотеке оригинальные и полезные для работы сувениры, выполненные руками активистками добровольного объединения. Свою частичку в праздничное настроение, царящее на мероприятии, внесли так же Екатерина Авраменко, Арина Цвирко, Тамара Соломаха, Ольга Снеговая и Елена Кудач.

Фото из архива библиотеки.