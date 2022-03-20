Доброе дело Андрея Киндрука (Лунинецкий район)

Всю свою жизнь Андрей Киндрук из Лунинца занимается благотворительностью. Этот удивительный человек с открытым сердцем и чуткой душой помогает всем, кто в этом нуждается. Бескорыстно, не считаясь с личным временем, он творит свои добрые дела, не требуя ничего взамен. Помочь инвалиду приобрести коляску, взять шефство над школой-интернатом, одарить вниманием и заботой больных детей и сирот, оставшихся в этом холодном и достаточно жестоком мире без ласки и любви родителей – и заключается призвание Андрея Ивановича. Таких добрых и великодушных людей, посвятивших себя служению человечеству, в наш сумасшедший век потребительства и стяжательства встречается не так уж и много.

На протяжении почти двадцати лет Андрей Киндрук шефствует над вспомогательной школой-интернатом, что в Ганцевичах. В учебном заведении, где созданы прекрасные условия для учебы и дальнейшей адаптации в социуме мальчишек и девчонок с психофизическими особенностями в развитии, дедушке Андрею, как его здесь с любовью и ласково называют воспитанники, всегда рады.

В интернат, к своим подопечным лунинчанин наведывается постоянно и не с пустыми руками. Вместе с дочерью Натальей и зятем Петром Андрей Киндрук завел добрую традицию: каждый месяц приезжать с подарками и поздравлять именинников школы и не только. В преддверии праздника весны, загрузив свой микроавтобус многочисленными коробками с конфетами, соком, кондитеркой и другими сладостями, отправляемся с Андреем Ивановичем в Ганцевичи. За разговором время в дороге летит незаметно.

Он неспешно рассказывает о своей жизни – очень интересный собеседник, владеющий чувством юмора и такта. Родился на одном из хуторов в окрестностях Вичина в верующей семье. У родителей было восемь детей и все мальчишки. Спустя какое-то время семейство переезжает жить в райцентр. Детство Андрея было таким же обычным, как и у многих его сверстников: летом пас коров, помогал родителям по хозяйству. Отец, чтобы прокормить семью много работал, воспитанием сыновей занималась мать. Она прививала своим парнишкам чувство долга, ответственности и всепоглощающей любви к своим близким. Учила их быть добрыми, отзывчивыми и милосердными. Мамины уроки Андрей усвоил хорошо. С какими трудностями в жизни не сталкивала его потом судьба, Андрей Иванович всегда оставался человеком, никогда не предавал других и поступал по совести. Работал он во многих местах и организациях честно и добросовестно. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Командировка в зону бедствия затянулась на несколько месяцев. Он отвозил загрязненную смертоносными радионуклидами чернобыльскую землю в специально отведенные места для захоронения, укладывал асфальт в Хойниках, Брагине, Комарине, Красной Горе. Работал в жару, под горячими солнечными лучами, в пыли, без респиратора.

– Мне не было страшно, – рассказывает Андрей Киндрук. – Радиации не боялся, верил, что все во власти Господа Бога нашего. Вера моя и спасла меня. К сожалению, кого-то из напарников уже нет в живых, другие серьезно болеют.

После Чернобыля трудился в строительных организациях, на железной дороге и даже дальнобойщиком. Все это время дома его ждала любимая супруга и дети. Вместе с Марией Степановной он прожил в любви и согласии 40 лет, которые пролетели как один день. Вместе занимались благотворительностью. На протяжении нескольких лет на каникулы, праздничные и выходные дни супруги брали к себе детей из Ганцевичской вспомогательной школы-интерната и Домачева.

– У нас были оформлены, как и полагается, все необходимые документы, – продолжает беседу мужчина. – Одну из первых воспитанниц, которую мы к себе взяли, звали Светой. Девочка в то время жила в Домачевском доме-интернате.

С особой теплотой в голосе рассказывает Андрей Иванович о сестричках Ане и Кристине. У малышек очень сложная судьба. Родная мать, пока ее не лишили родительских прав, как только могла издевалась над детьми. Старшую Аню привязывала железной цепью к кровати. Никогда не слыша доброго, ласкового слова от горе-родительницы, искалеченные души девочек оттаяли в семье Киндруков. Сейчас у сестричек все хорошо. Обе закончили вспомогательную школу, Аня уже создала свою семью. А Кристинка работает санитаркой в Микашевичской больнице. Андрей Иванович с девочками до сих пор поддерживает связь. Для Киндруков стала родной и Настя из Ракитно, которая сейчас обучается в Ганцевичском лицее сельскохозяйственного производства. Самое огромное счастье для супругов было, когда горе-родители бросали пить и начинали свою жизнь заново, без алкоголя. Но этому предшествовала огромная воспитательная работа Андрея Ивановича, который, не жалея личного времени, разыскивал заблудших матерей и с каждой проводил беседы. Таким образом 6 семей удалось соединить.

– Жена умела найти подход к каждому ребенку, у нее был особый дар в налаживании доверительных отношений с разными людьми, особенно с детьми, – отмечает Андрей Иванович. – Когда Марии не стало в 2019 году, я перестал брать к себе домой детей. Но на этом наше общение не прекратилось. С дочкой Натальей каждый месяц наведываемся к нашим подопечным, поддерживаем с ними тесную связь и всег-да поздравляем именинников с днем рождения.

Вот и сейчас, только Андрей Иванович переступил порог вспомогательной школы-интерната, как его со всех сторон буквально облепили детки, а по коридорам звонким эхом пронеслось: «Дедушка Андрей приехал!»

– С Андреем Киндруком знакомы уже много лет, – вступает в разговор заместитель директора по учебно-воспитательной работе Инна Цалевич. – Этот замечательный человек постоянно интересуется делами наших воспитанников, звонит, спрашивает, может что-то нужно. Он никогда не приезжает с пустыми руками. К новогодним праздникам и Рождеству Андрей Иванович собрал 58 подарков по два килограмма каждый и вручил всем детям. Отдельные гостинцы готовит и для именинников. Летом он привозит ягоды и фрукты со своего сада-огорода. В прошлом году пригнал целую машину, заполненную ящиками с клубникой. Мы ему бесконечно благодарны за ту заботу и участие, которые он и его семья принимает в жизни нашего учебного учреждения. За это время Андрей Иванович для нас стал земным ангелом-хранителем. Побольше бы таких людей на нашей земле и мир намного стал бы лучше и добрее.

В каждом классе Андрея Киндрука и его дочь Наталью ждали улыбки и обнимашки от воспитанников. Взрослые общались с детьми, интересовались их успехами и обещали, что в скором времени снова приедут к своим маленьким друзьям.

– Я очень люблю дедушку Андрея, – искренне говорит семиклассник Юра из Лунинецкого района. – Знаком с ним я уже семь лет. Андрей Иванович очень добрый, хороший, он всегда нас угощает вкусняшками, дарит нам подарки. О таком дедушке мечтают многие мальчишки и девчонки.

– Дедушка Андрей ничего нам не жалеет, – перебивая Юру, говорит десятилетний Женя, с которым здесь учатся еще трое братиков и сестричек.

Всего во вспомогательной школе-интернате находится на обучении 58 учеников, из них 18 детей из Лунинецкого района. Дети в основном с непростой судьбой, имеющие особенности в психофизическом развитии. 12 мальчишек и девчонок – сироты.

Екатерина Яцушкевич