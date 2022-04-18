ДТП в Лунинецком районе (видео работы спасателей)

16 апреля в 16-44 спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Первомайской в городе Микашевичи Лунинецкого района.

К месту вызова незамедлительно выехали подразделения МЧС. Первыми прибыли два отделения пожарной аварийно-спасательной части №2 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям: начальник караула Сергей Лешкевич, командиры отделений Сергей Ванюк и Иван Якубович, старший пожарный Артем Бродницкий и водители Антон Шкода и Виталий Каленкович. Было установлено, что при обгоне легковой автомобиль Chrysler Grand Voyager совершил касательное столкновение с легковушкой Volkswagen Golf III, двигавшейся в попутном направлении. Американец врезался в столб освещения и перевернулся: в нем оказались зажаты водитель и пассажиры.

Работниками МЧС из него при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасены (деблокированы) водитель 1992 г.р. и пассажир 1993 г.р.

Еще два пассажира стали жертвами этой трагедии.

По информации mchs.gov.by