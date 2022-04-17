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Двое пассажиров Chrysler погибли в ДТП в Лунинецком районе

17.04.2022
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Следователи устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Лунинецком районе, сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла днем 16 апреля в городе Микашевичи. По данным следствия, Chrysler под управлением 30-летнего водителя двигался по улице Первомайской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. После столкновения Chrysler, продолжив движение, врезался в осветительную мачту и перевернулся.

В результате ДТП двое пассажиров Chrysler погибли. Водитель и еще один пассажир сейчас в больнице. Семейная пара, находившаяся во второй иномарке, не пострадала.

Следователи с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области и сотрудников ГАИ провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев смертельной аварии.

Располагающих какими-либо сведениями об аварии просят сообщить по телефону: 8 (033) 311-66-11 (круглосуточно)

Установлено, что водитель Chrysler на момент аварии был пьян. По результатам медицинского обследования концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,2 промилле.

Следователи допросили свидетелей ДТП, назначили экспертные исследования, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета в отношении 30-летнего мужчины возбудил уголовное дело по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса.

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