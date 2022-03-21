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Еда с привкусом горечи в Лунинецком районе

21.03.2022
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К реализации должна допускаться качественная и безопасная пищевая продукция, соответствующая требованиям санитарных норм и правил.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» главный государственный санитарный врач Лунинецкого района Виталий Дегтярев, сотрудники районного центра гигиены и эпидемиологии с начала этого года проверили 30 объектов торговли и общественного питания. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены почти везде.

По итогам мониторинга вынесено 9 предписаний о приостановлении реализации товаров и 12 предписаний об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности привлечены одно юридическое и пять должностных лиц. Всего было снято с реализации 58 килограммов недоброкачественной пищевой продукции.

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