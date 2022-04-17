Эксклюзив от Ларисы Михайловой из Микашевич

Наблюдая за творческим процессом нашей землячки, а у нее самой уже есть обучающие видеоролики, все кажется легким и простым.

Швейные строчки выходят из-под машинной лапки ровными и аккуратными, игла рисует ниткой затейливые мотивы на ткани, даря плоскому полотну объемные изгибы. В реальности это многочасовой труд, упорные тренировки и километры строчек. Как признается Лариса Михайлова из Микашевич, обучение было непростым, но очень увлекательным. Руки сводило от бесконечного рисования мотивов на бумаге, особенно когда узор предательски не хотел складываться в единое целое. Не всегда удавалось сразу синхронизировать работу рук и ноги на педали швейной машины. Поэтому она искренне радовалась каждому «сэндвичу», выстеганному полностью, или мотиву, который удавался. Упорство и настойчивость, в конце концов, стали приносить свои плоды. В какой-то момент моя собеседница поняла, что, двигаясь уверенными шагами от простого к сложному, наконец-то научилась видеть узоры для стежки в рисунках на обоях, «завитках» кованых заборов, растениях и других повседневных вещах. А еще – получать удовольствие от экспериментов с видами тканей, цветом ниток и т.д.

Творческая натура и безграничная фантазия микашевичской мастерицы нашли выражение во множестве красивых и практичных вещей, а ее безупречный вкус с успехом сочетает в них вышивку, пэчворк, вязание, рисование, квилтинг и другие техники. Клатчи, шопперы, женские сумки, различного рода кошельки, текстильные броши, колье и браслеты, покрывала, чехлы для стульев… Каждый аксессуар – единственная в своем роде работа, которая, без преувеличения, является уникальным украшением как ее обладателя, так и дома.

– Создание любого из изделий – процесс очень трудоемкий, кропотливый, длительный и затратный. Одних только ниток, например, на сводно-ходовую стежку двуспального покрывала по мотивам рисунков Уильяма Морриса потребовалось более 5 километров. Поэтому, как только закончила обучение, сразу переключилась исключительно на качественные ткани, наполнители и другие расходные материалы, – подчеркивает Лариса Петровна.

А недавно она научилась делать интерьерные куклы. Знакомство с таким разноплановым миром игрушек для взрослых начала как участница одного из многочисленных бесплатных марафонов по созданию текстильного «пупса» в инстаграм. Первый «блин» не стал комом, а успех окрылил и придал силы для дальнейшего развития. Сейчас в личной коллекции Ларисы Петровны уже с десяток авторских кукол, в том числе шикарных будуарных, на шарнирах и проволочном каркасе. Каждая – со своим характером, в уникальном наряде и аксессуарах. Ведь для своих подопечных моя собеседница – кутюрье, визажист, колорист, обувщик и даже пластический хирург.

– На создание любой куклы, а все они в единственном экземпляре, уходит от пару недель до нескольких месяцев. Все зависит от настроения, материалов, подбора специальных украшений, – констатирует мастерица. – Кроме того, во время работы могут появиться новые идеи и творческие решения. Поэтому на выходе получается не всегда то, что планировалось. В целом же, например, интерьерная будуарная кукла, прежде всего, начинается с лепки головы. Для ее, как и для конечностей, использую специальную глину или пластик. Отдельный разговор – одежда и украшения, при создании которых у меня идут в ход батист, шелк, кружева, вышивка бисером, бусинами и жемчугом, кожа и другие натуральные материалы…

Сегодня в планах Ларисы Михайловой огромное количество творческих проектов, идей и задумок, которые наполнят жизнь горожанки и ее родных очередными положительными эмоциями.

Наталья Лялюк