Экскурсию в гранитный карьер предлагает предприятие «Гранит»

Хорошая новость для любителей экскурсий на свежем воздухе! На своей официальной странице ВК РУПП «Гранит» сообщает, что у них появилась новая экскурсия.

Теперь стало возможным спуститься в гранитный карьер «Микашевичи» и полюбоваться его уникальным ландшафтом. Эта услуга доступна для групп от 5 до 18 человек. Проводится такая экскурсия два дня в неделю – в пятницу и субботу с 14.00 до 15.

Как это будет происходить? Группу привезут на один из добычных уступов, где расскажут, что собой представляет карьер. К тому же на фоне красивых видов можно будет сделать замечательные фото на память. Предварительная запись обязательна.