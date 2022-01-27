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Экскурсию в гранитный карьер предлагает предприятие «Гранит»

27.01.2022
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Хорошая новость для любителей экскурсий на свежем воздухе! На своей официальной странице ВК РУПП «Гранит» сообщает, что у них появилась новая экскурсия

Теперь стало возможным спуститься в гранитный карьер «Микашевичи» и полюбоваться его уникальным ландшафтом. Эта услуга доступна для групп от 5 до 18 человек. Проводится такая экскурсия два дня в неделю – в пятницу и субботу с 14.00 до 15. 

Как это будет происходить? Группу привезут на один из добычных уступов, где расскажут, что собой представляет карьер. К тому же на фоне красивых видов можно будет сделать замечательные фото на память. Предварительная запись обязательна.

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LNC

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