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Электронная ярмарка вакансий состоится в Лунинецком районе

21.02.2022
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В рамках выполнения государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» 25 февраля 2022 года с 10:00 ч. до 12:00 ч. управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит электронную ярмарку вакансий. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с условиями труда в организациях, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Электронная ярмарка вакансий доступна на сайте http://e-vacancy.by. Данная электронная услуга предлагается всем жителям республики и значительно сокращает период поиска работы

 

 

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