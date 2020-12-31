Еще один красивый современный жилой дом украсил Микашевичи

Одним из значимых новогодних подарков для жителей Микашевич можно назвать сдачу в эксплуатацию 5-этажного жилого дома по улице Скорины. Его возведением по заказу УКСа Лунинецкого района занимались специалисты СУ-63. Заветные ключи от собственных квартир скоро получат почти четыре десятка микашевичских семей, среди которых Шевчики: Михаил, Ольга и Сабрина.

– Мое детство и юность прошли в Украине, однако на Лунинетчине бывал часто. В Любани до сих пор живут многочисленные родственники, – рассказывает Михаил Иванович. – Уже тогда мне очень нравилась полесская земля. Все вокруг ухожено, искренние и открытые люди, красивая природа.

Мужчина даже представить не мог, что пройдет время и Беларусь станет для него второй родиной. В зрелом возрасте родители решили вернуться в родной край. А позже, вслед за отцом и матерью, сменил место жительства и Михаил.

– Нам с женой сразу пришлись по душе Микашевичи – небольшой, тихий и уютный населенный пункт. Здесь есть все необходимое для жизни людей.

Мы по-прежнему поддерживаем тесную связь с родными в Украине. Но наше будущее связано исключительно с Беларусью. Именно здесь нашли все то, что необходимо для счастья. У меня – стабильная работа и достойная зарплата на РУПП «Гранит». Жена Ольга после выхода из отпуска по уходу за ребенком открыла небольшой парикмахерский салон. Дочка Сабрина – ученица СШ №2. Недавно исполнилась, пожалуй, самая заветная мечта всей нашей семьи – мы построили собственную квартиру.

Наталья Лялюк. Фото автора.