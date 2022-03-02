Есть работа. Актуальные вакансии в Лунинецком районе

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ВАКАНСИИ на 01.03.2022

г. Лунинец

Учреждение «Лунинецкая районная ветеринарная станция»

г.Лунинец, ул. Гагарина, д. 59 т. 47556, 23139

1. Водитель автомобиля – 473 руб. (прием временно приостановлен)

2. Ветеринарный врач – 605 руб.

3. Ветеринарный фельдшер – 578 руб. 19 коп.

Брестское РУП «Фармация» Лунинецкая центральная районная аптека №68 первой категории», г. Лунинец, ул. Советская, д. 18/1, тел. 33847, 34886

Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 163 руб. 75 коп.-278 руб. Фармацевт-рецептар (0,25 ставки) – 163 руб. 75 коп.-278 руб. Фармацевт-рецептар (0,5 ставки) – 346 руб. 50 коп.-589 руб. Фармацевт-рецептар – 655-1113 руб. Провизор-рецептар – 794 -1350 руб.

УЗ «Лунинецкая центральная районная больница» г.Лунинец, ул. Максима Богдановича, д.4 т. 2 42 65

1. Врач терапевт приемного отделения лечебного корпуса – 980-1176 руб.

2. Врач ревматолог Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 220-264 руб.

3. Врач реабилитолог отделения мед. реабилитации Кожан-Городокской УБ– 945 -1134 руб.

4. Фармацевт (0,5 ставки) – 300 – 360 руб.

5. Медицинская сестра ясли/сад (д. Лобча, 0,25 ставки) – 200 -240 руб.

6. Медицинская сестра ясли/сад (д. Любачин, 0,25 ставки) – 200 -240руб.

7. Медицинская сестра общей практики (Любачинская амбулатория, 0,5 ст.) – 350 -450 руб.

8. Фельдшер зубной Чучевичской УБ (0,5 ставки) – 250-300 руб.

9. Акушерка Синкевичской участковой больницы – 690 -828руб.

10. Врач-терапевт стационара Чучевичской УБ (0,25 ставки) – 200 -240руб.

11. Врач общей практики, заведующий Бостынской АВОП – 1100 -1300 руб.

12. Врач психиатр-нарколог психиатрического кабинета Лунинецкой поликлиники – 900 -1080 руб.

13. Фельдшер смотрового мужского кабинета отделения профилактики – 602-722 руб.

14. Заведующий Лаховского ФАП – 690-828 руб.

15. Врач травматолог-ортопед хирургич. отделения Лунинецкой поликлиники – 800 -960руб.

16. Врач травматолог-ортопед педиатрического отделения Лунинецкой поликлиники (0,25 ставки) – 200-240 руб.

17. Врач общей практики Чучевичской УБ (0,25 ставки) – 280-336 руб.

18. Врач-уролог хирургич. отделения Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) – 540 -648 руб.

19. Фельдшер выездной бригады скорой мед. помощи Чучевичской УБ – 1076-1291 руб.

20. Врач стоматолог-терапевт стоматологич. отдел-я Лунинецкой поликлиники– 830 -996 руб.

21. Врач стоматолог-терапевт стоматологического отделения Лунинецкой поликлиники (0,5 ставки) – 415 -498руб.

22. Врач-эксперт Лунинецкой поликлиники – 900 -1000 руб.

23. Врач-эксперт общебольничный – 900 -1000 руб.

ООО «Моя аптека», ул. Фрунзе, 9-72, тел. 80172698789

1. Фармацевт – 1400 – 1500 руб.

Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Лунинецкого района», г.Лунинец, пл. Ленина, 12 т. 23940

Заместитель заведующего Лунинецким ГДК – 550-638 руб. 41 коп. Заместитель директора ГУК «ЦКС Лунинецкого района» – 650-709 руб. 41 коп. Хореограф ГДК (на время декретного отпуска) – 457 руб. Руководитель нар. анс. песни и музыки «Шляхтичи» Лунинецкого ГДК – 502 руб. 05 коп.-546 руб. 94 коп. Артист нар. духового оркестра Лунинецкого ГДК 0,25 ставки – 114 руб. 25 коп. Аккомпаниатор нар. анс. песни и муз. «Шляхтичи» Лунинецкий ГДК (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп. Аккомпаниатор народного ансамбля песни «Вандроуники» Дворецкого ЦСДК (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп. Руководитель нар. хора Полесский СДК (на время д/о, 0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп. Заведующий Грядовским сел. клубом (0,5 ставки) –228 руб. 50 коп. 10. Культорганизатор Вульковского-1 Центра культуры и нар. творчества (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

11. Культорганизатор Дворецкий ЦСДК – 513 руб. – 10 коп. -553 руб. 43 коп.

12. Водитель автомобиля (0,75 ставки) – 360-385,49 руб.

Государственное учреждение культуры «Лунинецкий РОМЦ», г.Лунинец, пл. Ленина, 12 т. 23940

1. Заместитель директора методического центра (на период д\о) – 550-683 руб.95 коп

2. Режиссер (на время декретного отпуска) – 457 руб. – 495 руб. 24 коп.

Войсковая часть № 25886, г. Барановичи, ул. Чурилина, д. 17, тел. 8(0163)641704

Начальник радиостанции, прапорщик (2 чел.) – 800 -850 руб. Начальник отделения материального обеспечения, прапорщик – 800-850 руб.

Войсковая часть № 65408, г.Лунинец, тел.24148

Слесарь-сантехник (для обслуживания внутренних сетей водопровода и канализации, опыт работы не менее 3х лет) – 500 -600 руб. Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 630-700 руб.

Брестский филиал Торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» Пинское межрайонное отделение, г. Лунинец, ул. Фрунзе,12, тел. (80162)405902, (801647)32626

Продавец (4 разряд) – 457 руб. (опыт работы в торговле)

ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз», г. Лунинец, ул. Красная, 175, тел. 61497

Мастер леса (Лунинское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Боровиковское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Богдановское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Бостынское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Ситницкое лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Синкевичское лесничество, 2 чел.) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Микашевичское лесничество, 2 чел.) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Новоселковское лесничество) – 1000-1319 руб. Мастер леса (Красновольское лесничество) – 1000-1319 руб.

10. Мастер леса (Дворецкое лесничество) – 1000-1319 руб.

11. Мастер леса (Лунинецкое лесничество) – 1000-1319 руб.

12. Помощник лесничего (Борское лесничество) – 1440 – 1667 руб.

13. Машинист трелевочной (лесозаготовительной ) машины лесопункта 2 чел.– 2000 – 3000 руб.

Филиал «Автомобильный парк №10 г.Лунинец», г.Лунинец, ул. Баженовой, д.6

тел. 65040, 62670

1. Мойщик-уборщик подвижного состава – 460 -600 руб. (прием временно приостановлен)

2. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 6 разряд, кат. Д, 3 чел.) – 800 -1800 руб.

3. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 5 разряд, кат. СЕ, 14 чел.) – 800 -2000 руб.

4. Водитель автомобиля (участок Лунинец, 5 разряд, кат. СЕ, 4 чел.) – 800-3000 руб.

5. Водитель автомобиля (участок Микашевичи, 6 разряд, кат. Д) – 800 -900 руб.

6. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 6 разряд, кат. Д, 2 чел.) – 800-1300 руб.

7. Водитель автомобиля (участок Ганцевичи, 5 разряд, кат. С, СЕ, 5 чел.) – 900-1500 руб.

Филиал «Автобаза» Лунинецкого райпо, Лунинский с/с, 8, тел 65141

Водитель автомобиля (5 разряд, категория В, С – 6 чел.) – 608-657 руб. Слесарь по ремонту автомобилей (3 разряд) – 479-536 руб.

ОАО «Полесьеэлектромаш», ул. Красная, д. 179, тел. 27838, 27836

1. Слесарь-инструментальщик (ЦПД) – 600 – 650 руб.

2. Наладчик холодноштамповочного оборудования (ЦПД) – 650 -750 руб.

3. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования, ЦЧЛ (2 чел.) – 620 -750 руб.

4. Инженер-энергетик (ОГЭ) – 650-750 руб.

5. Литейщик на машинах литья под давлением (УЦЛ, 2 чел.) – 700 – 1000 руб.

6. Начальник (отдел промышленной безопасности) – 1000-1200 руб.

7. Слесарь-ремонтник (ЦПД) – 600 -750 руб.

8. Обмотчик элементов электрических машин – 600 – 700 руб.

9. Ведущий бухгалтер – 700-800 руб.

10. Слесарь-ремонтник (РИЦ) – 600-700 руб.

11. Токарь – 2 чел. (ЦПД) – 700 -750 руб.

12. Бухгалтер (на период д/о) – 600 -650 руб.

13. Механик, ЦЧЛ – 650-850 руб.

14. Машинист крана (крановщик) (ЦЧЛ, 4 чел.) – 600 -750 руб.

15. Инженер-технолог (ЦПД, 2 чел.) – 650-800 руб.

16. Фрезеровщик, ЦПД – 550 -650 руб.

17. Лаборант химического анализа – 500 -600 руб.

18. Мастер участка (ЦПД) – 700 -800 руб.

19. Юрисконсульт – 650-700 руб.

20. Плавильщик металла и сплавов (ЦЧЛ) – 700-1000 руб.

21. Шихтовщик (ЦЧЛ, 4 чел.) – 650-750 руб.

22. Заливщик металла (ЦЧЛ, 3 чел.) – 700-800 руб.

23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ЦЧЛ) – 650-800 руб.

24. Оператор станков с программным управлением (ЦПД) – 650-700 руб.

ПЧУП «Виктория» , г.Лунинец, ул. Мелиоративная, д.16, тел.62887

Обрубщик – 2 чел. –900-1100 руб. Литейщик методом направленной кристаллизации 2 чел. – 900 – 1300 руб.

Локомотивное депо Лунинец, г.Лунинец, ул. Паровозная, д.11, тел.41229

Бригадир (освобожденный) предприятий ж/д транспорта (3 чел.) – 702-1100 руб. Инженер по охране труда – 797 – 1355 руб. Слесарь по ремонту подвижного состава (2 чел.) – 534-780 руб. Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на ПТО (3 чел.) – 559-930 руб. Слесарь по КИПиА (2 чел.) – 534-780 руб. Аккумуляторщик – 534-612 руб. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооружений –457- 680 руб. Помощник машиниста тепловоза (12 чел.) – 822-1060 руб. Швея (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-530 руб.

10. Электрогазосварщик – 592 – 1025 руб.

11. Аппаратчик химической чистки (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-320 руб.

Лунинецкая дистанция пути, г.Лунинец, ул. Заводская, д.2 тел. 41219

Монтер пути (20 чел.) – 457-1361 руб. Оператор дефектоскопной тележки – 702-1335 руб. 90 коп. Машинист железнодорожно-строительных машин (ПМГ, 2 чел.) – 744-1291 руб. 74 коп. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин (ПМГ) – 696-1185 руб. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов – 809,55-1497 руб. 67 коп. Мастер участка по содержанию и уборке зданий и сооружений – 853,65-1621,94 руб. Инженер производственно-технического отдела – 796,95-1537,32 руб. Начальник дистанции – 1464,75-2197,13 руб.

УП “Барановичское отделение Белорусской железной дороги” Барановичская дистанция электроснабжения, г. Барановичи, ул. Железнодорожная, д. 1А, тел. 8(016)3492939, (г. Лунинец, ул.Гомельская, д.3)

1. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (5 чел.) – 750 руб.

ТРУП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» Барановичское вагонное депо, г. Барановичи, ул. Минский тупик, д. 7 тел. 8(0163)492258

Осмотрщик-ремонтник вагонов (4 разряд, 13 чел.) – 800-850 руб. Уборщик помещений – 500-560 руб.

Лунинецкое ПМС, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, д. 29, тел. 69829

1. Водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, 2 чел.) – 700-800 руб.

2. Машинист насосных установок (электрик на насосную станцию, г.Лунинец, г.Микашевичи, д.Ракитно, д.Лахва, д.Лаховка) 5 чел. – 457-600 руб.

УСП «ПМК-7», г.Лунинец, ул. Мелиоративная, д.36, тел. 33565

Каменщик (3 чел.) – 457-500 руб. Плотник-бетонщик (4 чел.) – 457-480 руб. Мастер (ПГС) – 600-700 руб. Главный механик – 700-800 руб. Машинист крана автомобильного (2 чел.) –457-500 руб.

Филиал ПМК-59 ОАО «Пинскводстрой», ул. Мелиоративная, д.37, тел.45792

Машинист экскаватора (2 чел.) – 750 -1000 руб. Машинист бульдозера (2 чел.) – 750-1000 руб. Прораб – 800-1000 руб. Водитель автомобиля (В,С,Д, Е) – 700 -900 руб.

ОРС ст. Лунинец ОАО «ДОРОРС», г. Лунинец, ул. Привокзальная, 12, тел. 41393

Повар (на период подмены отпусков) – 457-500 руб.

Филиал ЗПК «Полесье» Лунинецкого райпо, ул. Мелиоративная, 11, тел.27423

1. Продавец (0,8 ставки, на период декретного) – 457-550 руб.

2. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования –540- 620 руб.

3. Обвальщик мяса– 500 – 800 руб.

4. Укладчик-упаковщик (цех хлебопечения г. Лунинец) – 460-500 руб.

5. Грузчик – 460-550 руб.

Филиал «Общепит» Лунинецкого райпо, ул. Фрунзе, 12, тел. 21198

1. Повар (Красная Воля) – 500-550 руб.

Правление Лунинецкого райпо, ул. Гагарина, 6, тел. 23253

1. Уборщик территории – 457-510 руб.

ООО «Евроторг», г. Брест, ул. Московская, д.342, тел. 8(029)3426426

Контролер-кассир (г. Микашевичи, 1 чел.) – 600 – 750 руб. Старший контролер-кассир (г. (г. Микашевичи) – 600 руб. Заведующий отделом (аг. Б.Чучевичи) –600 – 650 руб.

Лунинецкий «Водоканал», г.Лунинец, ул. Красная, д.172, тел. 20852

Инженер-электроник – 850-880 руб. (вакансия для мужчины) Электромонтер по рем. и обсл. электрообор. (5 разряд) – 680-730 руб. Слесарь АВР (2 чел.) -590 -620 руб. Истопник – 460-475 руб. Начальник ПТО – 1000 -1050 руб. Слесарь АВР (д. Любачин) -520 -580 руб. Оператор очистных сооружений (г. Лунинец) – 580-610 руб. Уборщик служебных помещений г. Микашевичи – 457-465 руб.

Филиал ДЭУ-26 РУП «Бреставтодор», г.Лунинец, ул.Бохоново, д.17,

тел. (80165)371577, 24211, 24572, 23111

Дорожный рабочий (3 разряд) – 510 -610 руб.

КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», ул. Баженовой, 4, тел. 48914, 57051

1. Кочегар котельной (аг.Вулька-1) – 610 руб.

2. Машинист экскаватора (г. Микашевичи) – 600-650 руб.

3. Электрогазосварщик (г. Микашевичи) – 600-670 руб.

4. Слесарь-сантехник (г. Микашевичи) – 550-600 руб.

5. Тракторист – 760-770 руб.

Филиал «Пинские электрические сети» г. Пинск, ул. Гайдаенко, 39, тел. 8(0165)369357

1. Электромонтер по испытаниям и измерениям группы ПС «Лунинец» – 630-819 руб.

Лунинецкая районная энергогазинспекция Пинского межрайонного отделения филиала Госэнергонадзора по Брестской обсласти, ул. Западная, 25, тел. 8(0162)271257

1. Инспектор энергогазинспекции (электрик) – 925-1400 руб.

2. Старший инспектор энергогазинспекции (электрик) – 950-1550 руб.

ОАО «Лунинецкий райагросервис», ул. Давыдова, 7 оф.16, тел. 48429

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. (0,5 ставки) – 300 руб.

Филиал «Ремонтно-мостовое управление» РУПАД «БРЕСТАВТОДОР», д.Яглевичи, ул.Клютко, 10Б, тел. 8(01645)45267

1. Дорожный рабочий (3 чел.) – 559 руб. 55 коп.-720 руб.

2. Начальник мостового участка №7 – 895 руб. 75 коп.-1000 руб.

Филиал ОАО «Берестейский пекарь» Лунинецкий хлебозавод, тел. 34930

Водитель автомобиля (4 чел.) – 700-800 руб. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования – 630-700 руб. Продавец – 530-600 руб.

Управление ГКСЭ ПО Брестской области г. Брест, ул. Гоголя, д. 75, т. 8(0162) 302022

Начальник сектора судебно-медицинских экспертиз по Лунинецкому району отдела медицинских судебных экспертиз Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз – государственный медицинский судебный эксперт – 1756 руб. 65 коп.

УП «Брестоблгаз», г. Пинск, ул. Красноармейская, д. 12, т. 80165648377

1. Старший мастер – 1500 -1566 руб.

Представительство Белгосстараха по Лунинецкому району, пл.Ленина, 10, тел. 45975

1. Агент страховой (на период отпуска по уходу за ребенком до 3х лет)- 457 – 680 руб.

Лунинецкий УПС Пинского РУПС Брестского филиала РУП «Белпочта», г. Пинск, ул. Заслонова, д. 13, 80165 65-94-24, 801655 2-15-97, 6-14-13

1. Почтальон (ОПС Лунинец-1) 0.53 ставки – 235 руб. 15 коп. – 250 руб.

2. Почтальон (ОПС Лунинец-1) 0.44 ставки – 201 руб. 08 коп.

3. Водитель автомобиля (0,8 ставки) – 480, 94 руб.

ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Лунинца», г. Лунинец, ул. Крупской, 3, тел. 21496

1. Врач-психиатр – 457 руб.

ГУО “Средняя школа №4 г. Лунинца”, ул. Красная, 140, тел. 27766

1. Педагог-психолог (2 чел.) – 457 руб.

ГУО «Ясли-сад №6 г. Лунинца», ул. Ильина, 2, тел. 47627

Педагог-психолог (0,5 ставки) – 310,86-449 руб. 36 коп.

ГУО «Ясли-сад №9 г. Лунинца», ул. Горького, д. 14, тел. 27765

Дворник (0,75 ставки) – 342 руб. 75 коп. – 400 руб.

ГУ «СДЮШОР Лунинецкого райисполкома», ул. Советская, 20, тел. 23362

1. Слесарь-сантехник (0,5 ставки) –228, 50 – 250 руб.

2. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. – 457-480 руб.

УО «Лунинецкий ГППТК», ул. Чехова, 10А, тел. 27885

1. Заведующий производством (столовая) – 550-650 руб.

Лунинецкий филиал РУП «Брестское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», ул. Красная, 74, тел.58710

1. Инженер-программист – 681-885 руб.

Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД, ул. Московская, д.26, тел. 58866

Электромонтер ОПС г. Микашевичи (2 чел.) – 600 -750 руб. Электромонтер ОПС г. Лунинец (монтажные работы) – 600 -750 руб. Электромонтер ОПС г. Лунинец (обслуживание ОПС) – 600 -750 руб. Ведущий инженер группы средств и систем охраны – 1000 -1150 руб.

ООО «ПТК АбразивБел», ул. Красная, 179/14, тел. 80291805773

1. Формовщик абразивных изделий на бакелитовой вулканитовой и эпоксидной связках – 500 руб.

2. Аппаратчик изготовления армированных прессовочных материалов – 600 руб.

ЧП «Металлоснаб», г. Лунинец, ул. Бохоново, д.15/5, тел. 62781, 8029 6549003

Электросварщик на автоматических и полуавтомат. машинах – 600-1200 руб. Электрогазосварщик – 600 -1200 руб.

ООО «Санта Ритейл», г. Лунинец, ул. Бохоново, 11В, тел. 8(0165)659727

1. Повар – 700-800 руб.

Лунинецкий район:

ГУО «Язвинский ясли-сад», д.Язвинки, ул. Ленина, 156а, тел. 72205

1. Рабочий по комплексному обсл. и рем. зданий и сооружений (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.

2. Дворник – 457 руб.

ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района», аг. Вулька-1, ул. Комсомольская, 5, тел. 73234

1. Педагог-психолог (на период отпуска по ух. за реб. до 3х лет)– 457-670 руб.

2. Педагог-психолог (на период отпуска по ух. за реб. до 3х лет, 0,5 ставки)– 228 руб. 50 коп.-335 руб.

Государственное предприятие «Хвоецкое» д. Вулька-1, тел. 73239

Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 580-750 руб. Оператор по искусственному осеменению животных – 580-800 руб. Инженер по механизации трудоемких процессов в животноводстве – 650 -800 руб. Ветеринарный врач – 700 -900 руб. Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка – 650-800 руб. Оператор машинного доения (3 чел.) – 560-1000 руб. Техник-энергетик – 650-800 руб. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 457-650 руб. Зоотехник-селекционер – 457 – 700 руб.

10. Животновод – 457-600 руб.

ГУО «Лунинская я/с средняя школа» аг. Лунин, ул.Школьная, 1, тел. 75225

1. Педагог социальный (0,5 ставки) – 320-380 руб.

2. Педагог психолог (0,5 ставки) – 320-380 руб.

3. Педагог организатор (0,5 ставки) – 230-280 руб.

4. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию (0,5 ставки) – 260-300 руб.

ОАО «Лунинский», аг. Лунин, ул. ИПД, д. 31 в, тел. 75389

1. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) (с опытом работы)– 650 -700 руб.

УП «Агро Лобчанское», д. Лобча, т. 74282, 74248

1. Инженер-энергетик – 700-800 руб.

2.Инженер по механизации трудоемких процессов – 800 -850 руб.

3. Мастер строительных и монтажных работ – 800-850 руб.

4. Тракторист-машинист с\х производства (4 чел.) – от 800 -2000 руб.

5. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. (3 чел.) – 600-700 руб.

6. Слесарь-электрик по ремонту и обслуж. электрооборудования (2чел.) – 500-600 руб.

7. Бригадир произв. бригады в растениеводстве – 650 – 700 руб.

8. Ведущий специалист по кормопроизводству – 1200 – 1300 руб.

9. Главный инженер – 1200 -1300 руб.

ОАО «Дворецкий» д. Дворец, ул. Школьная 3, тел. 95223

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. – 457-495,64 руб. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд. (0,25 ставки) – 114,25-137,10 руб. Агроном по семеноводству – 641 руб. 35 коп.- 650 руб. Тракторист-машинист с\х производства (3 чел.) – 457 – 600 руб. Оператор машинного доения –457,14-600,79 руб. Специалист по ценным бумагам (0,25 ставки) – 114 руб. 25 коп.-172,42 руб. Заведующий ветаптекой (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-344,85 руб. Инженер по охране труда (эколог) (0,4 ставки)– 182,80 руб.-275,88 руб. Водитель автомобиля (3 чел.) – 457 – 500 руб.

10. Ветеринарный фельдшер (0,5 ставки) – 228 руб. 50 коп.-274,20 руб.

11. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 457-500 руб.

12. Инженер по охране труда – 620,25-641,58 руб. (на время службы в ВС молодого специалиста)

Государственное предприятие «Городокский» аг. К. Городок, ул. Гимбатова, д.2а тел.71347

1. Ветврач-гинеколог – 550 -604 руб.

2. Токарь (0,5 ставки) – 228,50 руб.

3. Водитель автомобиля (5 чел.) – 457-1000 руб.

4. Ветеринарный фельдшер – 500 -604 руб.

5. Главный зоотехник – 874-970 руб.

6.Полевод (2 чел.) – 457-600 руб.

7. Рабочий по компл. обслуж. и рем. зданий и сооружений (5 чел.) – 500-800 руб.

8. Электрогазосварщик – 457-500 руб.

9 Экономист по труду (0,5 ст., временно, замена основного работника) – 240-300 руб.

10. Ведущий агроном-семеновод – 500 -617 руб.

11. Инженер по охране труда – 500 – 600 руб.

12. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 500 -1000 руб.

13. Коневод – 457-500 руб.

14. Зоотехник-селикционер – 530-620 руб.

Частное предприятие «Редигерово-Агро», тел. 97309

1. Тракторист-машинист с/х производства (8 чел.) – 457 – 1200 руб. (з/пл. сдельная)

2. Инженер энергетик – 473 – 710 руб.

3. Агроном по защите растений – 473-710 руб.

4. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования – 457 руб.

5. Рабочий по комплексному обслуж. и рем. зданий и сооруж. (2 чел.) – 457-700 руб.

Государственное предприятие «Чучевичи», д. Б. Чучевичи. тел.70798, 70232

1. Ветеринарный фельдшер (2 чел.) – 550 -650 руб.

2. Оператор по искусственному осеменению животных – 650 -700 руб.

3. Тракторист-машинист с/х производства (5 чел. категории A, B, C, D, F) – 1000-1200 руб.

4. Главный инженер-механик – 1000-1100 руб.

5. Механик гаража – 750-800 руб.

6. Электросварщик ручной сварки – 457-550 руб.

7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 457 -550 руб.

КСУП «Полесская опытная станция», аг. Полесский, ул.Октябрьская,д.7, тел.77241

Боец скота (0,5 ставки аг. Полесский) – 228,50-275 руб. Водитель автомобиля (0,5 ставки) аг. Дятловичи – 228,50-275 руб. Лаборант-радиометрист (0,5 ставки аг. Полесский) – 228,50-275 руб. Главный ветеринарный врач – 1200-2000 руб. Оператор по искусств. осеменен. животных (0,5 ставки) аг. Дятловичи – 275-350 руб. Оператор по искусств. осеменению животных (0,5 ставки) аг. Боровцы – 275-350 руб. Заместитель директора по производству – 1200 – 2000 руб.

ГУО «Средняя школа аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 43, тел. 96378

1. Уборщик территорий (0,5 ставки) – 228,50 -235 руб.

2. Секретарь (0,5 ставки) – 228,50 -250 руб.

ГУО «Ясли-сад аг. Вулька-2», аг. Вулька-2, ул. Советская, 35а, тел. 96377, 56305

1. Рабочий по комплексному обслуж. и ремонту зданий и сооруж. (0,5 ставки) – 228,50 -300 руб.

ОАО «Вульковский рассвет», аг.Вулька -2, ул.Советская, д.31, тел. 96397

Главный инженер-механик – 906,53-1246,48 руб. Специалист по ценным бумагам (0,13 ставки) – 59,41 руб. Агроном-овощевод – 553,50-675,50 руб. Заведующий гаражом – 543,40 – 664,16 руб. Зоотехник-селекционер – 544,43-589,88 руб. Ветеринарный врач (2 чел.) – 615 – 676,50 руб. Электрогазосварщик (6 разряд) – 600 – 700 руб. Тракторист-машинист с/х производства (8 чел.) – 500 -1000 руб. Юрисконсульт (на период д/о) – 535,36 – 654,32 руб.

10. Рабочий по комплексному обслуж. и ремонту зданий и сооруж. – 500-600 руб.

11. Зам. бригадира производств. бриг. в животноводстве – 554,65-667,91 руб.

12. Водитель автомобиля – 500 – 800 руб.

КСУП «Велута», аг. Велута, ул. Советская, тел. 79218

Техник-механик – 457-584 руб. 65 коп. Ветеринарный фельдшер – 457-599 руб. 42 коп. Юрисконсульт – 457 – 616 руб.07 коп. Инженер по охране труда (0,5 ставки) – 228,50-305 руб. 70 коп. Мастер – строитель – 457-584 руб. 65 коп. Электрогазосварщик – 457 – 700 руб. Водитель автомобиля (2 чел.) – 457-600 руб. Зоотехник – 457 – 540 руб. 57 коп. Оператор по искусственному осеменению – 457-700 руб.

10. Токарь (0,5 ставки) – 228,50 – 300 руб.

11. Аккумуляторщик-вулканизаторщик (0,5 ставки) – 228,50-300 руб.

12. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел.) – 457-800 руб.

13. Агроном по кормопроизводству, агрохимик – 457-833,38 руб.

14. Животновод – 457- 500 руб.

СУП «Межлесское», аг.Межлесье, ул. Центральная, д.20, тел. 28781, 28719

1.Тракторист-машинист с/х производства (8 чел., категории D, F) –700- 900 руб.

2. Заведующий складом минеральн. удобрений и пестицидов (0,5 ставки) – 228,50-230 руб.

3. Заведующий общежитием (0,25 ставки) – 114,25-130 руб.

ФХ «Юлиан», аг. Любань, ул. Залеская, д.49, тел. 8(01647)99400

1. Заведующий молочно-товарной фермой – 628 руб. 68 коп.-700 руб.

2. Водитель погрузчика – 457- 520 руб.

3. Механик – 457 – 520 руб.

4. Заведующий фермой – 531 руб. 96 коп. – 585 руб.

5. Водитель автомобиля самосвал(категории С, СЕ) – 457-600 руб.

6. Тракторист-машинист с/х производства (4 чел., категории А, В, D) – 526 руб.20 коп.-650 руб.

Филиал опытный рыбхоз «Лахва» ОАО «Пинскводстрой», д. Лахва, ул. Рыбхозная,

д. 51, тел. 56142

1. Тракторист – 457- 600 руб.

ГУ Брестский областной детский ЦМР «Лахва», д. Лахва, ул. Трудовая, д. 10, тел. 63549

1. Водитель легкового автомобиля (0,5 ставки) – 280 руб.

2. Тракторист (0,5 ставки) – 300 руб.

ГУО “Лахвенская ясли-сад-средня школа Лунинецкого района”, д.Лахва,

ул. Городокская, 44, тел.56160

1. Библиотекарь (0,5 ставки) – 250-280 руб.

ГУО “Любачинская средня школа” ул. Мира, 6

1. Педагог-психолог (0,5 ставки) – 228,50 руб.

ОАО «Синкевичский», аг.Синкевичи, тел.98388, 98379

Ветеринарный врач – 700-1000 руб. Энергетик – 700-1000 руб. Водитель автобуса – 700-1200 руб. Водитель автомобиля – (4 чел., категории С, СЕ) – 600 – 1200 руб. Главный инженер – 800-1200 руб. Инженер по эксплуатации МТП – 700-1000 руб. Заведующий ремонтной мастерской – 700 -1000 руб. Кладовщик – 457 – 550 руб. Водитель погрузчика – 600-1200 руб.

10. Тракторист-машинист с/х производства (5 чел.) – 600-1200 руб.

11. Специалист по организации закупок (0,5 ставки) – 300 – 600 руб.

12. Электрогазосварщик – 500 -700 руб.

13. Оператор котельной (д. Перуново) – 457 -500 руб.

14. Зоотехник – 700-1000 руб.

15. Техник-программист – 500-700 руб.

«Полимер», аг. Синкевичи, ул. Лесная, 2, тел.98309

1. Юрисконсульт (0,5 ставки) – 300-320 руб.

2. Специалист по продажам – 460-500 руб.

3. Сварщик пластмасс – 460-500 руб.

4. Зам. директора по коммерческим вопросам – 650 – 700 руб.

г. Микашевичи

Филиал №1 «Микашевичская больница», ул.Первомайская, д.18, тел. 68582

Машинист воздухоразделительных установок (0,25 ст.) – 123.61 – 150.10 руб. Медицинская сестра (Ясли-сад №4, 0,5 ставки) – 311,77 – 367,55 руб. Врач общей практики – 893,40 -1250,04 руб. Врач-инфекционист (0,5 ставки) – 381,61-536,51 руб.

Речной порт Микашевичи, п/о Гранитное, тел.27257

Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования – 460-500 руб.

СООО «ЕвроЩебень», г.Микашевичи, 21, 1,6 км северо-восточнее г. Микашевичи, тел.80173352023

Дробильщик (2 чел.) – 810 руб. Грохотовщик (2 чел.) – 810 руб.

Станция Ситница, п/о Гранитное, тел. 41508

Составитель поездов – от 705,60 руб. – 1454,10 руб. Бухгалтер – 796,95 – 1498,27 руб. Приемщик поездов – 636 руб. – 1158,07 руб. Станционный рабочий – 457 – 690,50 руб.

УП «Барановичское вагонное депо», тел. 80163492434

Слесарь по ремонту подвижного состава (6 чел.)– 800-850 руб. Газорезчик – 800-850 руб. Осмотрщик-ремонтник вагонов (2 чел.) – 800 – 850 руб. Электрогазосварщик (2 чел.)– 850-950 руб. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования – 900-930 руб.

ОДО «РУОстрой», г. Микашевичи, ул. Мелиоративная, д. 2, тел. 27 413

1. Инструктор-технолог – 457 – 500 руб.

2. Швея (4 чел.) – 457 – 700 руб.

Филиал «ОРО» г. Микашевичи, ул. Партизанская, 14, тел. 69157

1. Продавец – 465,02-628 руб.

ООО «Санта Ритейл», г. Микашевичи, ул. Первомайская, 17Б, тел. 30441

1. Продавец – 650-700 руб.

2. Кондитер – 700-800 руб.

РУПП «Гранит», г. Микашевичи, тел.43310, 43444

1. Инженер по технич. надзору за строительством (ПГС) –833,33-1083,33руб.

2. Инженер по технич. надзору за строительством (ПГС, 0,5 ставки) – 416,67-541,67руб.

3. Формовщик ручной формовки – 495,66 руб.- 594,79 руб.

СУ-63, г. Микашевичи, т. 68860, 68434

1. Инженер (ПГС) – 600 – 700 руб.

2. Каменщик – 500-550 руб.