Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

6 марта в гимназии имени В.И. Недведского прошла финальная игра Клуба Веселых и Находчивых сезона 2020/2021 под названием “Юморина-2021”.

За право стать обладателем кубка гимназии сражались победители трех отборочных игр: команда 11 класса “Агонь”, команда 9 класса “Соляночка и команда 6 класса “Огурцы от Копатыча”.

Игра выдалась захватывающей, жаркой и динамичной. Она традиционно состояла из четырех конкурсов: “Приветствие”, “Разминка”, “Музыкальный конкурс” и “Домашнее задание”. В ходе игры участники продемонстрировали не только остроумие и чувство юмора, но и вокальные и актерские способности.

В результате упорной борьбы победу одержала команда “Агонь”. Второе место с отставанием всего в 0,4 балла заняла “Соляночка”, третье – “Огурцы от Копатыча”.

В завершении игры директор гимназии Сергей Высоцкий поблагодарил команды за отличную игру, пожелал ребятам новых успехов в творчестве и учёбе, торжественно вручил грамоты гимназии капитанам команд, а победителям – переходящий кубок чемпионов игры КВН.