МикашевичиНовости района

Финал КВН прошел в микашевичской гимназии

6 марта в гимназии имени В.И. Недведского прошла финальная игра Клуба Веселых и Находчивых  сезона 2020/2021  под названием “Юморина-2021”.

За право стать обладателем кубка гимназии сражались победители трех отборочных игр: команда 11 класса “Агонь”, команда 9 класса “Соляночка и команда 6 класса “Огурцы от Копатыча”.

Игра выдалась захватывающей, жаркой и динамичной. Она традиционно состояла из четырех конкурсов: “Приветствие”, “Разминка”, “Музыкальный конкурс” и “Домашнее задание”. В ходе игры участники продемонстрировали не только остроумие и чувство юмора, но и вокальные и актерские способности.

В результате упорной борьбы победу одержала команда “Агонь”. Второе место с отставанием всего в 0,4 балла заняла “Соляночка”, третье – “Огурцы от Копатыча”.

В завершении игры директор гимназии Сергей Высоцкий поблагодарил команды за отличную игру, пожелал ребятам новых успехов в творчестве и учёбе, торжественно вручил грамоты гимназии капитанам команд, а победителям – переходящий  кубок  чемпионов игры КВН.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Районная организация Союза женщин поздравила многодетных матерей

Photo of Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Житель Лунинецкого района осужден на 6 лет колонии за мошенничество

Photo of Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в микашевичской гимназии

Photo of В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

В Лунинецком районе сгорело 32 тонны соломы

Photo of Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли в клубных учреждениях района

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли в клубных учреждениях района

Photo of Как пройдет Масленица в Лунинце?

Как пройдет Масленица в Лунинце?

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть