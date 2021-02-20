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Физкультура доступна в любом возрасте!

Информационно-разъяснительная акция «Мы – за  здоровый образ жизни» собрала посетителей отделения дневного пребывания для инвалидов филиала г. Микашевичи ТЦСОН.

Мероприятие прошло весело и интересно. Люди с особенностью развития продемонстрировали свои спортивные умения в различных подвижных конкурсах и зарядились бодростью и положительными эмоциями. Не менее интересной была беседа о закаливании организма, рациональном питании и других составляющих здорового образа жизни.

Акция наглядно показала, что заниматься физической культурой и спортом может каждый и абсолютно в любом возрасте. Главное – желание!

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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