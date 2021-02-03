Фотофакт. Самка лебедя-шипуна живет в карьере РУПП “Гранит”

Пернатая гостья уже около месяца обитает у водоотливных установок, несмотря на грохот, шум, взрывы и соседство людей. Как утверждают белорусские орнитологи, зимующие лебеди хорошо переносят холод и долго могут сидеть неподвижно. Если птица не больна и не ранена, она способна самостоятельно отыскать корм и место для зимовки. А вот если температура воздуха ниже -15°C ее можно все-таки подкормить проваренной пшеницей, перловкой и другими крупами, а также морковью, свежими фруктами и обваренным картофелем в кожуре.

Наталья Лялюк. Фото РУПП “Гранит”.