ГАИ проводит рейдовые мероприятия в Лунинецком районе

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в выходные дни ГАИ Брестчины усилит контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Повышенное внимание инспекторы уделят грубым нарушениям Правил дорожного движения, в частности участию в дорожном движении в нетрезвом состоянии.

На территории Барановичского, Кобринского, Лунинецкого, Брестского районов по 3 мая организованы специальные рейды под условным названием «Фильтр». Кроме этого, по 3 мая ГАИ области усилен надзор за дорожным движением на дорогах местного значения, а также в сельских населенных пунктах.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения и причина нелепой гибели людей. Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Нетрезвые пешеходы еще одна проблема. Пьяный пешеход не может объективно оценить дорожную обстановку, вследствие чего попадает в ДТП.

Водителям следует помнить, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или идущего по проезжей части пьяного пешехода наберите «102». Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

По информации УВЛ Брестского облисполкома