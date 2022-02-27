Голосование на республиканском референдуме в Микашевичах

\u0412 \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0431\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0435 \u0438\u0434\u0451\u0442 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443\u043c\u0435 \u0432 \u041c\u0438\u043a\u0430\u0448\u0435\u0432\u0438\u0447\u0430\u0445.\r\n\r\n\u0413\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u0435 \u211649, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u0432 \u044f\u0441\u043b\u0438-\u0441\u0430\u0434\u0435 \u21164 \r\n\r\n