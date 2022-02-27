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Голосование на республиканском референдуме в Микашевичах

27.02.2022
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В спокойной обстановке идёт голосование и на республиканском референдуме в Микашевичах.

Голосование на участке №49, который расположен в ясли-саде №4 

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