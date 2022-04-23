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График работы больниц и поликлиник в выходные и праздничные дни

23.04.2022
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь утвердило график работы учреждений здравоохранения в целях организации оказания медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни в мае, сообщается в телеграм-канале министерства

Работа амбулаторно-поликлинического звена, консультативно-поликлинических отделений РНПЦ и больниц, организаций переливания крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций медицинской техники и других будет организована по следующему графику:

• 30 апреля 2022 г – по графику работы в субботний день;
• 1 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 2 мая 2022 г — по графику работы в субботний день;
• 3 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 7 мая 2022 г — по графику работы в субботний день;
• 8 мая 2022 г — по графику выходного дня;
• 9 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 14 мая 2022 г – по графику рабочего дня.

Работа больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров (РНПЦ) будет организована по следующему графику:

• 30 апреля 2022 г – по графику работы в субботний день;
• 1 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 2 мая 2022 г — по графику рабочего дня;
• 3 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 7 мая 2022 г — по графику работы в субботний день;
• 8 мая 2022 г — по графику выходного дня;
• 9 мая 2022 г — по графику работы в праздничный день;
• 14 мая 2022 г – по графику в субботний день.

При формировании графиков работы медицинского персонала будет учитываться складывающаяся эпидемиологическая ситуация и объемы медицинской помощи.

Несмотря на выходные дни, будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медпомощи населению. Традиционно служба скорой (неотложной) медпомощи будет работать в режиме повышенной готовности.

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