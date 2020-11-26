“Гранит” разыграет бесплатные билеты на киносеансы

Три комплекта бесплатных билетов на киносеансы разыгрываются в творческом конкурсе, который стартовал на РУПП «Гранит».

Принять участие в состязании могут все желающие, в том числе и не работники предприятия. Для этого конкурсанту необходимо до 13 декабря разметить на личной страничке в Инстраграм или Вконтакте отзыв о киноленте или мультфильме. Обязательные условия – фильмы должны быть из репертуара местного кинотеатра, рецензия дополнена фотографией автора на фоне зрительного зала и содержать хештег #кинозал_гранит_конкурс.