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“Гранит” разыграет бесплатные билеты на киносеансы

Три комплекта бесплатных билетов на киносеансы разыгрываются в творческом конкурсе, который стартовал на РУПП «Гранит».
 
Принять участие в состязании могут все желающие, в том числе и не работники предприятия. Для этого конкурсанту необходимо до 13 декабря разметить на личной страничке в Инстраграм или Вконтакте отзыв о киноленте или мультфильме. Обязательные условия – фильмы должны быть из репертуара местного кинотеатра, рецензия дополнена фотографией автора на фоне зрительного зала и содержать хештег #кинозал_гранит_конкурс.
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L N

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