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“Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

Белорусский профсоюз работников строительства и промстройматериалов совместно с физкультурно-спортивным клубом «Будаŷнiк» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь провели республиканский турнир по волейболу среди мужских команд 5 областей и Минска.

После трех дней упорной борьбы сборная Брестской области заняла второе место, уступив только столичным игрокам. Свой вклад в достойный результат внесли и спортсмены РУПП «Гранит», которые вошли в состав команды нашего региона на турнире.

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Наталья Лялюк

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