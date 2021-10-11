“Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

Белорусский профсоюз работников строительства и промстройматериалов совместно с физкультурно-спортивным клубом «Будаŷнiк» Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь провели республиканский турнир по волейболу среди мужских команд 5 областей и Минска.

После трех дней упорной борьбы сборная Брестской области заняла второе место, уступив только столичным игрокам. Свой вклад в достойный результат внесли и спортсмены РУПП «Гранит», которые вошли в состав команды нашего региона на турнире.