Губернатор Брестской области об основных направлениях импортозамещения. Помнят и о «Граните»

На сессии Брестского областного Совета депутатов сегодня заслушали отчет областного исполнительного комитета о выполнении прогноза социально-экономического развития и исполнении бюджета области за 2021 год,

Большую часть своего отчета председатель облисполкома Юрий Шулейко посвятил не достижениям прошлого года, а задачам текущего. В частности, не обошел он своим вниманием и такую злободневную в условиях внешнего санкционного давления тему, как импортозамещение.

«Сейчас особую актуальность приобретает вопрос максимального замещения импортных товаров на отечественные. Принимаем дополнительные меры по освоению комплектующих для сборочных производств и увеличении мощностей уже освоенной импортозамещающей продукции. Работаем над развитием новых направлений. В частности, в Академию наук направлено обращение о необходимости доработки технологий обогащения тугоплавких глин для ОАО «Березастройматериалы» и кварцевых песков в Столинском районе. Работаем над тем, чтобы предприятие не осталось без сырья и продолжало работать. Не сомневаюсь, что это получится», — сказал губернатор.

Он также привел примеры готовности малого и среднего бизнеса работать в этом направлении, намерении активнее привлекать его к кооперационным поставкам и производству импортозамещающей продукции. Так, частный инвестор рассматривает возможность производства сырья из гранитоидов на РУПП «Гранит» взамен украинского базальтового сырья для гомельского предприятия, которое выпускает минеральную вату. Отечественный производитель полимерной продукции ООО «Риона» готово расширить производство полипропиленовой одноразовой посуды. Для этого предприятия мясо-молочной промышленности привлекают 3 млн евро инвестиций Банка развития.

«Одновременно прорабатываем перечни импортных товаров из стран ЕС, Украины, США, Канады с целью определения наиболее уязвимых товарных позиций и работы в направлении их импортозамещения не только в Беларуси, но и ЕАЭС. Финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направим именно на импортозамещающие проекты. Сформированы также банковские продукты для поддержки реализации таких проектов», — отметил Юрий Шулейко.

В целом в соответствии с планом на этот год необходимо обеспечить производство импортозамещающей продукции на сумму более $850 млн по 131 позиции, которые имеют значение для экономики области. Исходя из ситуации, не исключено, что планы будут корректироваться.

По итогам прошлого года, несмотря на влияние негативных факторов, область стала единственным регионом республики, обеспечившим выполнение всех установленных правительством целевых показателей. Темп роста ВРП составил 102,5% (при прогнозе 101,5%).

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