Микашевичи

…И зазвучала молитва над городом!

Сильная метель, которая властвовала в минувшую субботу на Лунинетчине, не помешала провести митинг-реквием в Микашевичах.

Мемориальный комплекс в честь погибших в Афганистане земляков освятил настоятель местной церкви Рождества Предтечи протоиерей Стефан Мосейчук. С приветственным словом к собравшимся обратились и.о. председателя Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич, председатель городской организации воинов-интернационалистов Леонид Жиборт и лидер офицерского движения в регионе Владимир Журавлев. Под звуки ружейных залпов к подножию памятника легли цветы…
Говорят, что время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Пока мы помним – мы живем…

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Photo of Наталья Павлюкевич

Наталья Павлюкевич

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