…И зазвучала молитва над городом!

Мемориальный комплекс в честь погибших в Афганистане земляков освятил настоятель местной церкви Рождества Предтечи протоиерей Стефан Мосейчук. С приветственным словом к собравшимся обратились и.о. председателя Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич, председатель городской организации воинов-интернационалистов Леонид Жиборт и лидер офицерского движения в регионе Владимир Журавлев. Под звуки ружейных залпов к подножию памятника легли цветы…

Говорят, что время залечивает раны, но без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Пока мы помним – мы живем…