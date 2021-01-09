Благотворительную акцию “Наши дети” поддержали депутаты Микашевичского городского Совета депутатов

К республиканской благотворительной акции «Наши дети» присоединились представители Микашевичского городского Совета депутатов. Во главе с и.о. председателя горисполкома Валерием Красникевичем они поздравили с Новым годом и Рождеством воспитанников местного детского дома семейного типа Ольги и Вячеслава Манойленко.

Большой и дружной семьей в составе Ивана, Дмитрия и Степана Байда, Виктории Калиновской, Николая Романовича, Артура, Тимура и Владиславы Березко, Дарьи Шило здесь встречали гостей. В небольшую делегацию отлично «вписались» Дед Мороз и Снегурочка. Сказочными персонажами на время стали начальник цеха дробления РУПП «Гранит» Андрей Стражевич и главный специалист горисполкома Ольга Войтеховская.

У красивой новогодней елки, установленной на первом этаже дома главные герои маленького праздника читали стихотворения, пели песни, разгадывали загадки и водили хороводы. Творческие таланты воспитанников вознаградили сладкими подарками, которые предоставил ЧУП «БелСИТ-Плюс». Впрочем, лучшим признаком того, что встреча удалась, стал счастливый детский смех, которым помещение было просто переполнено.

– Мы уже и свадьбы организовывали, и первых внуков из роддома встречали, – счастливо улыбается Ольга Григорьевна. – Рады, когда наши выпускники во взрослой жизни расставляют правильные жизненные приоритеты, делая ставку на хорошее образование, востребованную профессию и полную, счастливую семью. Значит, мы с мужем выбрали правильный путь и не зря взялись за такое непростое дело как воспитание деток со сложной судьбой.

Еще одним приятным сюрпризом для принимающей стороны стала победа в ежегодном городском конкурсе по наведению порядка и чистоты. Заслуженные награды Ольге и Вячеславу Манойленко вручил и.о. председателя горисполкома Валерий Красникевич.

– Очень приятно находится в доме, где живут и радуются каждому достижению ребенка. Вдвойне радостно, что здесь не делят детей на своих и чужих, – подытожил Валерий Михайлович. – Новогодние праздники – время чудес, радости, веселья и исполнения желаний, и наша главная задача – создать эту сказочную атмосферу для детей.