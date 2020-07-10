МикашевичиНовости района

Как отметили День освобождения района в Микашевичах

L N Send an email 5 секунд тому назад
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Сегодня на площади, которая носит имя прославленного партизанского командира Василия Коржа, состоялось торжественное возложение венков к братской могиле.

В церемонии приняли участие председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович, его заместитель по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе Маргарита Сероокая и и.о. председателя Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич.

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L N

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