Как отметили День освобождения района в Микашевичах

Сегодня на площади, которая носит имя прославленного партизанского командира Василия Коржа, состоялось торжественное возложение венков к братской могиле.

В церемонии приняли участие председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович, генеральный директор РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович, его заместитель по персоналу, социальным вопросам и идеологической работе Маргарита Сероокая и и.о. председателя Микашевичского горисполкома Валерий Красникевич.