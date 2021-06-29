Как пройдет День Независимости в Микашевичах?

Празднование Дня независимости в Микашевичах состоится на площади Дворца культуры.

Программа на 3 июля:

10.30 – митинг;

11.00 – концерт местных творческих коллективов;

12.00-20.00 – работа детского игрового комплекса “Муравейник”, а также прокат автомобилей и электромобилей;

20.00-00.00 – концерт с участием артистов и коллективов белорусской эстрады;

23.00 – праздничный фейерверк.

Гостей ждут выступления: поп-фолк группы “Ляльки Корпорэйшн”; Виталия Карпанова и группы “Дрозды”; автора и исполнителя Neronski; певицы и ведущей программы Анжелики Пушновой; исполнителя Ивана Здонюка; грпупы “Тяни-Толкай”; DJ MC и танцевальной группы ES-DANCE (дискотека).