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Как пройдет День Независимости в Микашевичах?

Празднование Дня независимости в Микашевичах состоится на площади Дворца культуры.

Программа на 3 июля:

10.30 – митинг;

11.00 – концерт местных творческих коллективов;

12.00-20.00 – работа  детского игрового комплекса “Муравейник”, а также прокат автомобилей и электромобилей;

20.00-00.00 – концерт с участием артистов и коллективов белорусской эстрады;

23.00 – праздничный фейерверк.

Гостей ждут выступления: поп-фолк группы “Ляльки Корпорэйшн”; Виталия Карпанова и группы “Дрозды”; автора и исполнителя Neronski; певицы и ведущей программы Анжелики Пушновой; исполнителя Ивана Здонюка; грпупы “Тяни-Толкай”; DJ MC и танцевальной группы ES-DANCE (дискотека).

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L N

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