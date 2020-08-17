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Какое оборудование пополнило арсенал микашевичских медиков в этом году? 

Наталья Лялюк Send an email 1 час тому назад
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РУПП «Гранит» оказывает социальную помощь самым различным организациям. Не обходит стороной и филиал №1 «Микашевичская больница», для которого регулярно приобретают новое оборудование. Какое оснащение в нынешнем году пополнило арсенал микашевичских медиков? 

Как рассказал заведующий Андрей Ганисевский,  теперь на вооружении медиков есть портативный УЗИ аппарат «VINNO 6». По своим характеристикам он ничем не хуже стационарного. С помощью него можно производить практически все виды ультразвуковой диагностики, но при этом он еще и мобильный. Это позволяет использовать его в случаях, когда пациента сложно доставить в больницу, для осмотра работников предприятия, например, в рамках акции по профилактике болезней систем кровообращения.
А еще появился видеогастроскоп «GIF-LV1» для обследования слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Он гораздо тоньше своих предшественников, что облегчает его прохождение и делает процедуру чуть менее неприятной для человека, чем это было раньше.

Как нельзя пришлись кстати 8 переносных пульсоксиметров. Они позволяют измерить уровень насыщения крови кислородом и частоту сердечно-сосудистых сокращений. А программное обеспечение, которое к ним прилагается, дает возможность отследить изменения в разрезе необходимого времени и по результатам скорректировать лечение.

Любое хирургическое вмешательство под общим наркозом не проводится без аппарата для ингаляционной анестезии с искусственной вентиляцией легких, благодаря которому осуществляется подача, как анестетика через органы дыхания, так и кислорода в легкие. В Микашевичах делают малые гинекологические операции, удаление аппендицита, грыж и т.д. Сейчас в тяжелых случаях, когда невозможна транспортировка человека, такой аппарат позволит провести операции на месте.

К 14 точкам кислорода, которыми оборудована микашевичская больница, добавилось еще и 10 увлажнителей кислорода. С виду эти устройства напоминают колбы, в которых находится физиологический раствор. Они применяются для  увлажнения кислорода, подаваемого в дыхательные пути.

Существенно облегчили жизнь и медиков, и пациентов 3 комбинированных монитора ЭКГ и АД. Белорусские аппараты самой последней модели дают возможность одновременно снимать параметры электрокардиограммы и артериального давления. Раньше для этого нужно было использовать два отдельных прибора, которые были более габаритными. Да и ездить ради этого в Лунинец было не совсем удобно. Теперь данная услуга доступна и в Микашевичах, ведь приборов сейчас достаточно.

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Наталья Лялюк

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