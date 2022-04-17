2022 - Год исторической памятиМикашевичиМолодежьНовости районаОбразованиеОбщество
Коллективы и ученики учреждений образования Лунинецкого района активно занимаются благоустройством (фоторепортаж)
В рамках месячника по благоустройству и наведению порядка, республиканского субботника, посвящённого Году исторической памяти, в Лунинецком районе коллективы учреждений образования и учащиеся довольно плодотворно занимались благоустройством территорий и памятных мест.
Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж.
Любачинская СШ
Лахвенская ясли сад — средняя школа. Благоустройство территории школы и посадка леса
Коллектив СШ №3 Лунинца — благоустройство территории школы
Лунинская ясли сад — средняя школа
Коллектив социально-педагогического центра
СШ №1 г. Микашевичи
Коллектив Кожан-Городокского ясли-сада
СШ №4 Лунинца
Любачинский ясли-сад