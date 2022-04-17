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Коллективы и ученики учреждений образования Лунинецкого района активно занимаются благоустройством (фоторепортаж)

17.04.2022
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В рамках месячника по благоустройству и наведению порядка, республиканского субботника, посвящённого Году исторической памяти, в Лунинецком районе коллективы учреждений образования и учащиеся довольно плодотворно занимались благоустройством территорий и памятных мест.

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторепортаж.

Любачинская СШ

Лахвенская ясли сад — средняя школа. Благоустройство территории школы и посадка леса

Коллектив СШ №3 Лунинца — благоустройство территории школы

Лунинская ясли сад — средняя школа

Коллектив социально-педагогического центра

СШ №1 г. Микашевичи

Коллектив Кожан-Городокского ясли-сада

СШ №4 Лунинца

Любачинский ясли-сад

 

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