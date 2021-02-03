Познавательная «солянка» собрала в детской музыкальной школе искусств города Микашевичи воспитанников учреждения образования и обычных поклонников творчества классических композиторов.

Выпускницы местной ДМШИ Светлана Хаврукова, Ирина Байда, Алина Ярохович и Олеся Бойко, которые получают профессию в Пинском государственном колледже искусств, при поддержке администрации организовали концерт из любимых произведений для пианино и аккордеона. Вторая часть мероприятия прошла в виде своеобразной пресс-конференции. Будущих учителей музыки ждала масса вопросов, которые касались тонкостей вступительной кампании и учебы в колледже искусств.

Наталья Лялюк.