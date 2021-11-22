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Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Первый этап состязаний стал проверкой теоретических знаний ПДД, особенностей производства и самого большегруза. А вот при фигурном вождении пилотам пришлось выполнить парковку в бокс, «восьмерку» и «змейку», «горку», пройти крутой поворот и финишировать, выполнив между элементами загрузку и разгрузку автомобилей. Пройти трассу нужно было безукоризненно. За каждую ошибку, а их больше всего было при преодолении «горки», водителю начислялся штраф – плюс 10 секунд к общему времени.

Церемония награждения с участием генерального директора РУПП «Гранит» прошла в теплой, дружеской атмосфере. Всех участников отметили набором слесарных инструментов фирмы «Toptul» от нанимателя. Призерам соревнований  вручили дипломы и денежные премии от профкома.


Среди водителей 60-тонных карьерных самосвалов первые три пункта итоговой таблицы возглавили Сергей Стражевич, Эдуард Ковалец и Александр Глушень.


А вот у среди работников на 90-тонных  «БелАЗах» не было равных Геннадию Дичковскому. На второй строчке разместился Сергей Адамец, а на третьей Игорь Кишларь.

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Наталья Лялюк

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