Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Первый этап состязаний стал проверкой теоретических знаний ПДД, особенностей производства и самого большегруза. А вот при фигурном вождении пилотам пришлось выполнить парковку в бокс, «восьмерку» и «змейку», «горку», пройти крутой поворот и финишировать, выполнив между элементами загрузку и разгрузку автомобилей. Пройти трассу нужно было безукоризненно. За каждую ошибку, а их больше всего было при преодолении «горки», водителю начислялся штраф – плюс 10 секунд к общему времени.

Церемония награждения с участием генерального директора РУПП «Гранит» прошла в теплой, дружеской атмосфере. Всех участников отметили набором слесарных инструментов фирмы «Toptul» от нанимателя. Призерам соревнований вручили дипломы и денежные премии от профкома.



Среди водителей 60-тонных карьерных самосвалов первые три пункта итоговой таблицы возглавили Сергей Стражевич, Эдуард Ковалец и Александр Глушень.



А вот у среди работников на 90-тонных «БелАЗах» не было равных Геннадию Дичковскому. На второй строчке разместился Сергей Адамец, а на третьей Игорь Кишларь.