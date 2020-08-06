Кто выступит в Микашевичах на Дне города?

8 августа с 20.00 до 01.00 в Микашевичах пройдет вечерняя программа, приуроченная ко Дню города и Дню строителя.

На уличной сцене Дворца культуры для жителей города гранитодобытчиков выступят заслуженная артистка Республики Беларусь Искуи Абалян, белорусская певица Жанет, финалист 3-го сезона проекта «Поющие города» Алексей Кулешов, DJ Alex, группы — «VAL», «Ляльки Карпарэйшн», «Тяни-толкай» и «Леприконсы».

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Вести концертную программу будет Олег Титков.

В 22.50 также запланировано лазерное шоу.