«Летние вечера» в Микашевичах: кто выступит для жителей города?

Уже третий год подряд РУПП «Гранит» организовывает для жителей и гостей города «Летние вечера», которые проходят по субботам с участием приглашенных артистов.

В этот раз, 1 августа, в 20.00 на уличной сцене Дворца культуры зрители увидят вокально-инструментальный ансамбль «Спадчына». Его создали в 2012 году экс-участники музыкального коллектива «Песняры» Андрей Усманов, Леонид Веренич, Сергей Шкурдзе и Андрей Щитковец. В их исполнении прозвучат хиты белорусской эстрады, а также собственные песни.

В рамках «Летних вечеров» уже выступили ансамбли «Чистый голос» и «Аллюр».