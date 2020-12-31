Как словить бесценные мгновения хорошо знает жительница Микашевич Юлия Солоневич

Когда-то люди придумали удивительный способ останавливать время – фотографию, которая позволяет сохранить счастливые моменты, красивые места, лица дорогих людей. Человек, который обладает таким талантом, сродни волшебнику. В его силах не только «поймать» объективом нужное мгновение, но и сделать это искусно. К такой категории по праву можно отнести микашевичскую жительницу Юлию Солоневич.



– Фотографией интересовалась с детства, – рассказывает Юлия. – Начиналось все с пленочных камер. Помните эти заветные рулончики в коробочках на 24 и 36 кадров? Затем были цифровые «мыльницы», мобильные телефоны. Когда же несколько лет назад поняла, что это увлечение – всерьез и надолго, купила свою первую «зеркалку».

По словам собеседницы, поначалу просто стремилась запечатлеть на память лучшие моменты из жизни, красивые пейзажи и т.д. Своего рода толчком к более серьезному увлечению послужило материнство.

– У меня было счастливое детство. До сих пор самые трогательные чувства вызывают воспоминания о больших семейных праздниках и небольших торжествах в кругу самых близких людей. Забыть о них не дают и фотографии. Среди них немало черно-белых, пожелтевших от времени, но очень важных и ценных. Когда родилась доченька Полинка, а позднее и сынуля Ильюшка, хотелось, чтобы и у них таких снимков было не меньше. Дети и стали первыми моделями. Дальше – больше. Позже все чаще в объектив моего фотоаппарата попадали друзья и родные.



Высокий рейтинг Юлиных фотографий в социальных сетях придавал веры в собственные силы и подстегивал к экспериментам с цветовой палитрой, тенью, фильтрами. Несколько лет назад работы горожанки впервые участвовали в конкурсе “Сэлфі&фота з вышыванкай” и стали серебряными призерами областного этапа. Однако Юлия по-прежнему считает себя любителем.



– У меня нет крутого фотооборудования или специального образования. Иногда необходимо провести за компьютером несколько бессонных ночей, чтобы картинка стала по-настоящему красивой и уникальной. Для большинства людей волшебное преображение фотографии остается за кадром. Многие даже не догадываются, сколько в реальности времени и сил уходит на работу с материалом.



За творчеством Юлии Солоневич слежу около трех лет. Сегодня могу отметить, что ее фотографии все чаще можно узнать даже без подписи. Они стали отличаться своим собственным стилем, всегда эмоциональные, колоритные и чувственные. Не только передают, но и создают настроение, заставляют остановиться и задуматься о жизни, будущем, происходящем вокруг.

– Моей фотостудией может стать лес, луг, берег реки или городская улица, – говорит Юлия. – Пробовала себя на свадьбах, юбилеях и других торжествах. Но главными были и остаются люди. И моя задача – показать, что даже самый обычный человек по-своему красив, облает некой, только ему присущей «изюминкой». Очень люблю портретную съемку. Хотя бывает найти подход к модели, чтобы она раскрылась, очень непросто. Например, попробуй договориться с малолетним ребенком, даже если ты – мама двоих детей! Поэтому часто даю волю делать все, что заблагорассудится, а сама стараюсь успеть поймать бесценные кадры.



Пару месяцев назад Юля наконец-то решилась и превратила увлечение в дополнительный заработок, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Друзья помогли с помещением, а родные – оборудовать три новогодние локации для фотосессий.

– Несмотря на то, что зачастую очень устаю, я счастлива. Благодаря семье и друзьям я не только мама, жена и хозяйка… У меня появился шанс стать мастером любимого дела, и я постараюсь реализовать его.

Наталья Лялюк. Фото Юлии Солоневич.