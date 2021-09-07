Микашевичи

Мероприятия по благоустройству проходят в Микашевичах на этой неделе

Задействованы практически все крупные предприятия и организации города.  Объемами работ определены наведение порядка на Еврейском кладбище и в сквере между улицами Франциска Скорины и Строителей, благоустройство земельных участков  около въездных знаков на улицах  Первомайской и Ленинской, уборка мусора в лесном массиве вблизи дома №39 по улице Первомайской. Понятно, что этим перечень объектов не ограничивается. Предполагается, что все учреждения, организации и предприятия обратят самое пристальное внимание на состояние подведомственных территорий.  Самое активное участие в мероприятиях могут и должны принять жители Микашевич. Ведь санитарное состояние молодого города и его красота по-прежнему зависят не только от коммунальных и иных служб, призванных наводить и поддерживать порядок в населенных пунктах, но и от самих жителей.

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Татьяна Войтеховская

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