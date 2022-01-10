Методические каникулы «Перенимая опыт коллег, щедро делись своим!» (Лунинецкий район)

По сложившейся традиции гимназии каникулы – это не только время активного отдыха и интересного досуга для гимназистов, но и возможность для педагогов эффективного обогащения своего профессионального опыта. Зимние методические каникулы прошли под девизом «Перенимая опыт коллег, щедро делись своим!».

27 декабря прошло административное совещание «О результатах участия учащихся гимназии во втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам в 2021/2022 учебном году», на котором были проанализированы успехи учащихся и педагогов в данном виде интеллектуального испытания по каждому из учебных предметов, определены существующие проблемы, намечены направления работы по их решению, скоординированы действия педагогического коллектива по подготовке сборной учащихся гимназии в третьему этапу республиканской олимпиады.

30 декабря состоялся оргдеятельностный семинар «Особенности использования средств визуализации на разных этапах учебного занятия» под руководством Вабищевич Елены, заместителя директора по учебной работы, на котором педагоги (Вашкевич Елена, учитель начальных классов, Сулковская Татьяна, учитель химии, Немченя Елена, учитель русского языка и литературы, Шевчик Ирина, учитель английского языка) поделились своим опытом создания и использования различных способов визуализации учебной информации.

3 января прошло заседание методического совета по теме «Практико-ориентированное обучение в профессиональной ориентации учащихся», на котором был проанализирован практический опыт педагогов гимназии по использованию практико-ориентированных заданий по физике и математике как важного средства реализации профориентационного потенциала учебных предметов (Синькевич Раиса, руководитель УМО учителей физико-математического цикла предметов), активных методов и форм обучения, направленных на формирование у учащихся ценностного отношения к себе и окружающему миру (Корбут Ирина, руководитель УМО учителей естествознания).

4 января Шевчик Ирина, заместитель директора по воспитательной работе, провела семинар-тренинг «Интерактивные формы и методы работы с родителями». Практическая направленность занятия и использование активных форм работы способствовали максимальному вовлечению педагогов в решение имеющихся педагогических задач по данному направлению деятельности гимназии.

5 января завершил методические каникулы педагогический совет-деловая игра «Мастерство и культура педагогического общения», целью которого стало совершенствование профессионального опыта педагогов в осуществлении эффективного педагогического взаимодействия с учащимися, их законными представителями и коллегами. Итогом работы стали методические рекомендации, оформленные и представленные в последствии в виде публикации в научно-методическом журнале гимназии «Методический портфель».

В течение каникул также прошли иные методические мероприятия с педагогами: заседание аттестационной комиссии, отчетно-выборное профсоюзное собрание, заседания предметных учебно-методических объединений учителей, гимназический смотр-конкурс учебных кабинетов.

Уверены, что методические каникулы подарили педагогам массу новых профессиональных идей и подсказали возможности для их реализации.

Информация Вабищевич Елены Николаевны, заместителя директора по учебной работе