В рамках государственного проекта «Микашевичи – здоровый город» проводится ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, борьбу с курением, алкоголизмом и наркоманией. Не остались в стороне и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого районного отдела внутренних дел. На протяжении многих лет милиционеры личным примером вовлекают подрастающую молодёжь в здоровый и спортивный образ жизни, проводя товарищеские встречи по волейболу и футболу, турниры по настольному теннису и силовым видам спорта.

Вот и в этот солнечный зимний выходной, милиционеры решили провести с пользой для здоровья своего и учащихся ГУО «Средняя школа № 1 г.Микашевичи». Правоохранители организовали товарищеский матч по минифутболу со сборной командой школы.

Игра выдалась упорной и напряженной – на протяжении двух таймов можно было увидеть и точные удары, и красивые обводки, и изящное исполнение стандартных положений. Подрастающие футболисты при поддержке родных трибун усердно боролись на каждом метре своего поля.

Победу в данной дружеской футбольной встрече праздновала сборная школы, которая со счетом 5:4 победила команду РОВД. Но правоохранители не расстроились, ведь их главной целью было совместно и с пользой провести время с подростками, показав им личным примером, стремление к спортивному развитию.

Несовершеннолетние участники спортивного матча были награждены сладкими подарками из рук начальника инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД майора милиции Вадима Корженевича, который еще раз напомнил ребятам о пользе здорового образа жизни и занятий спортом для подростков.

Начальник ИДН Лунинецкого РОВД Вадим Корженевич