Микашевичская гимназистка Милена Короткая на заключительном этапе республиканской олимпиады по математике заняла 3 место

Интерес к этой дисциплине проявился уже в младших класса Микашевичской гимназии им. Недведского. Нравились и легко давались многие предметы, но именно «царица наук» увлекала Милену больше всего. Хотелось знать математику не просто в рамках школьной программы, а углубленно. Такое желание стало стимулом к усиленным занятиям, в том числе – самостоятельным, а также активному участию в олимпиадном движении. И с каждым годом копилка наград только увеличивалась.

– Когда узнала, что вошла в состав районной команды, и буду представлять Лунинетчину на областном уровне, стала еще интенсивнее заниматься. Пока готовилась к финалу – исписала формулами и расчетами не одну общую тетрадку, – рассказывает гимназистка. – Кроме уроков, ежедневно встречались и занимались с педагогом по математике Раисой Синькевич.

Раиса Владимировна – учитель, который умеет преподнести свой предмет так, что к нему проявит неподдельный интерес даже человек, далекий от точных наук. Под ее чутким руководством хочется знать предмет на «отлично» и постоянно совершенствоваться.

Милена подчеркивает, что талант передался ей по наследству по женской линии. И мама Наталья Валерьевна, и бабушка Зинаида Александровна любили математику в школе. Поэтому разделяют увлечение дочери и внучки, поддерживают и вдохновляют ее, особенно перед интеллектуальными соревнованиями.

– Третий этап предметной олимпиады длился два дня – говорит девушка. – Каждый день мы посвящали по 5 часов решению четырех задач по алгебре, геометрии, теории чисел. Разрешали пользоваться чертежными принадлежностями, а вот любые счетные инструменты были под запретом. Самым важным и сложным было отстоять свое мнение и убедить жюри, что предложенное тобой альтернативное решение задачи – лучше, интереснее и проще.

Между тем, Милене нравятся не только точные науки. Она с удовольствием изучает языки, занимается рисованием и много читает. Свою взрослую жизнь мечтает связать с программированием:

– Хочется создавать научно-образовательные софты для детей и подростков, заниматься веб-дизайном и продвижением интернет-сайтов. Чем буду заниматься – покажет время.