Микашевичская гимназистка награжена нагрудным знаком Министерства обороны РБ

В Минске прошел XXIV телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда».

В числе победителей нынешнего конкурса, которые в этот день вышли на сцену столичного Дома офицеров, – учащаяся Микашевичской гимназии им. В. Недведского Михайлина Хвесюк.

Под аккомпанемент Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь наша землячка презентовала свою новую авторскую песню «Размова». Дебют концертного номера прошел успешно и принес исполнительнице звание Лауреата конкурса, которое подтверждено специальным нагрудным знаком Министерства обороны Республики Беларусь.

Телеверсию гала-концерта можно будет увидеть в эфире телеканала “Беларусь 3” в День Победы.