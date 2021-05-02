МикашевичиМолодежьНовости района

Микашевичская гимназистка награжена нагрудным знаком Министерства обороны РБ

В Минске прошел XXIV телевизионный фестиваль армейской песни «Звезда».

В числе победителей нынешнего конкурса, которые в этот день вышли на сцену столичного Дома офицеров,  – учащаяся Микашевичской гимназии им. В. Недведского Михайлина Хвесюк.

Под аккомпанемент Академического ансамбля песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь наша землячка презентовала свою новую авторскую песню «Размова». Дебют концертного номера прошел успешно и принес исполнительнице звание Лауреата конкурса, которое подтверждено специальным нагрудным знаком Министерства обороны Республики Беларусь.

Телеверсию гала-концерта можно будет увидеть в эфире телеканала “Беларусь 3” в День Победы.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Фотофакт. Верующие освящают пасхальную трапезу

Фотофакт. Верующие освящают пасхальную трапезу

Photo of Фоторепортаж. В Лунинце отметили 1 Мая

Фоторепортаж. В Лунинце отметили 1 Мая

Photo of Подведены итоги районной выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”

Подведены итоги районной выставки-конкурса “Мой любимый край Лунинетчина”

Photo of “Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!”

“Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь!”

Photo of Единый день безопасности дорожного движения проходит в Лунинецком районе

Единый день безопасности дорожного движения проходит в Лунинецком районе

Photo of В Микашевичах включили фонтаны

В Микашевичах включили фонтаны

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть