Микашевичский гимназист – бронзовый призер республиканского конкурса исследовательских работ учащихся по учебным предметам

Хорошую новость принес заключительный этап республиканского конкурса работ исследовательского характера учащихся по учебным предметам. Он проходил в онлайн-формате.

Исследовательская работа ученика IX класса Микашевичской гимназии им. В.И.Недведского Ивана Войткуса награждена Дипломом III степени. Свой проект “Лексічныя адзінкі як сродак стварэння слоўнай экспрэсіі”, руководителем которого стала учитель белорусского языка и литературы Ольга Войткус, юноша представил в секции «Лiнгвiстыка». Всего в работе секции участвовал 21 учащийся из разных учреждений образования республики.