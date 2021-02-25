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Микашевичский гимназист – бронзовый призер республиканского конкурса исследовательских работ учащихся по учебным предметам

Хорошую новость принес заключительный этап республиканского конкурса работ исследовательского характера учащихся по учебным предметам.  Он проходил в онлайн-формате.

Исследовательская работа  ученика IX класса Микашевичской гимназии им. В.И.Недведского Ивана Войткуса награждена Дипломом III степени.  Свой проект “Лексічныя адзінкі як сродак стварэння слоўнай экспрэсіі”, руководителем которого стала учитель белорусского языка и литературы Ольга Войткус,  юноша представил  в секции «Лiнгвiстыка». Всего в работе секции участвовал 21 учащийся из разных учреждений образования республики.

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Наталья Лялюк

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