Микашевичскому горсовету порекомендовали завести аккаунты в соцсетях

Такой совет дали и.о. председателя микашевичского горсовета Валерию Красникевичу во время встречи работников РУПП «Гранит» с председателем райсовета Виктором Рафаловичем.

Завести аккаунты в социальных сетях и активно работать в них посоветовали для того, чтобы противостоять различным «вбросам», которые не соответствуют действительности. В то же время это позволит своевременно информировать граждан обо всех планах и реальных делах местного самоуправления. В этом случае Валерию Михайловичу не пришлось бы долго объяснять, что делается в городе для безбарьерной среды, в то же время раскладывая по полочкам проблемы освещения, ведь, как и в других населенных пунктах района, с целью экономии летом в Микашевичах должны были его оптимизировать.

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