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Многое сделано. Впереди – новые планы

Несмотря на пандемию коронавируса и большие объемы работ, уходящий год был плодотворным для Микашевич в плане благоустройства.

Как рассказал, и.о. председателя горисполкома Валерий Красникевич, сейчас в молодом городе 61 улица и 27 переулков. Их протяженность – 82,69 километра. Чуть больше 57 километров имеют асфальтовое покрытие. Показатель, кстати, совсем неплохой, ведь от общего числа составляет 69 процентов. 

Работа по наведению и поддержанию в населенном пункте санитарного порядка постоянно находится под контролем горисполкома. Тут знают все “болевые точки” Микашевич. Разумеется, не сразу удается их исправить, но движение вперед заметно. В этом году еще более ухоженный вид приобрела центральная улица Первомайская, где установили новые остановочные пункты. Три из них приобретены на средства, заработанные на субботниках. А это ни много, ни мало – 7 тысяч 620 рублей.

Начатая весной работа по озеленению была продолжена осенью. К более чем 80 высаженным деревьям и 200 кустарникам добавили еще 121 молодое дерево и 20 декоративных кустов.

Рассказал Валерий Красникевич и про то, что в этом году удалось оборудовать новую пешеходную дорожку от Центра социальной защиты населения к зданию ПАСЧ-2. А еще – наведен порядок во дворе дома №5 по улице Первомайской, на некоторых других дворовых территориях обновлены спортивные и игровые приспособления на детских площадках.

Ощутимый вклад в наведение порядка в городе традиционно вносят спонсоры, среди которых РУПП “Гранит”, ОАО “Спецжелезобетон” и СУ-63. В этом году к ним присоединился ООО “Денискарманстрой” и частное предприятие “Джинторг”.

Работы по благоустройству планируется продолжить и в 2021 году.

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