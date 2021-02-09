Микашевичи

Молодежно-патриотическая акция при поддержке горисполкома прошла в Микашевичах

11-классники средних школ №№1 и 2 взялись за уборочный инвентарь, чтобы расчистить от снега подходы и пешеходные дорожки к мемориальному комплексу в честь погибших воинов-интернационалистов, а также саму территорию памятного места. Молодых людей поддержали педагоги Василий Савич, Елена Батюня, Татьяна Танкович и другие учителя.

Не остались в этот день без внимания и представители поколений, на чье детство и юность пришлась Великая Отечественная война. Старшеклассники гимназии им. В.И. Недведского помогли справиться с последствиями сильного снегопада во дворе частного дома Евгении Ивановой, которую вывезли в гитлеровскую Германию малолетней девочкой, а ученики СШ №1 активно поработали на подворье Любови Кунцевич, совершеннолетней узнице фашистских концлагерей.

Фото из архива учреждений образования.

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Наталья Лялюк

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