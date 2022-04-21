Мониторинг цен в торговых сетях Лунинца и Микашевич

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

— В силу разного рода причин, цены на прилавках растут. В марте 2022 г. годовой прирост потребительских цен по стране составил 15,9 процента. Относительно февраля 2022 г. потребительские цены в марте выросли на 6,1 процента. В ускорении инфляционных процессов отчетного месяца нашли отражение рост геополитической напряженности и усиление санкционного давления (НБ РБ).

В формировании цен нарушений действующего законодательства не выявленно. С моей стороны было рекомендовано усилить контроль за качеством овощей и фруктов, а также рассмотреть возможность применения минимальных торговых надбавок, что привлечёт большее количество покупателей при планируемой марже.