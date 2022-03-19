На Брестчине по гиревому спорту спасатели Лунинецкого района лучшие в своей категории

Состоялось первенство Брестского областного управления МЧС по гиревому спорту в программе круглогодичной спартакиады 2022 года. Соревнования прошли в Барановичах, Пинске и Бресте.

Состав команд – 6 спортсменов. Соревнования проводились в 6 весовых категориях: до 65 кг; до 70 кг; до 75 кг; до 80 кг; до 90 кг; св. 90 кг.

Среди отделов I категории места распределились следующим образом:

1 место – Пинский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Барановичский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.

Среди отделов II категории места распределились следующим образом:

1 место – Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Пружанский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Кобринский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Среди отделов III категории места распределились следующим образом:

1 место – Березовский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

2 место – Ляховичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям;

3 место – Малоритский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Информация и фото Брестского областного УМЧС