На «Гранит» поступают новые «БЕЛАЗы». Американские двигатели заменили китайскими

В автотранспортном парке РУПП «Гранит» – новый 90-тонный автомобиль «БЕЛАЗ» модели 75589.

Ее отличие от предыдущих карьерных самосвалов той же грузоподъёмности – двигатель китайского производства компании Weichai Power вместо аналогичного американского Cummins.

Уже преступили к сборке автомобиля. Её будущий экипаж – это водители, за год совершившие по 2500-3000 рейсов.

На этом обновление автотранспортного парка не заканчивается. В мае предприятие ждёт ещё 4 БелАЗа грузоподъемностью 90 тонн.

По информации РУПП «Гранит»