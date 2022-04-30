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На «Гранит» поступают новые «БЕЛАЗы». Американские двигатели заменили китайскими

30.04.2022
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В автотранспортном парке РУПП «Гранит» – новый 90-тонный автомобиль «БЕЛАЗ» модели 75589.

Ее отличие от предыдущих карьерных самосвалов той же грузоподъёмности – двигатель китайского производства компании Weichai Power вместо аналогичного американского Cummins.

Уже преступили к сборке автомобиля. Её будущий экипаж – это водители, за год совершившие по 2500-3000 рейсов. 

На этом обновление автотранспортного парка не заканчивается. В мае предприятие ждёт ещё 4 БелАЗа грузоподъемностью 90 тонн.

По информации РУПП «Гранит»

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