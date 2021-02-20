На ОАО «Спецжелезобетон» пошло лично-командное первенство по настольным видам спорта на призы профкома предприятия

В упорной и захватывающей борьбе определились лучшие игроки в шашках. Первое место в этих состязаниях занял Юрий Кривулец из бетоносмесительного цеха. На втором месте разместился формовщик Иван Федорович, а на третьем – его коллега по подразделению Сергей Вихров, который также занял второе место в дарстсе.

Шесть команд участвовали в соревнованиях по игре в домино. Результативные партии спортивного дуэта Евгения и Николая Прокоповичей принесли ему звание победителя. Серебряную медаль завоевала сборная в составе Ивана Зеневича и Юрия Кривульца. Бронзовую награду вручили команде из Сергея Гавриловича и Эдуарда Шкута (он же занял аналогичную позицию и в личном зачете по дарстсу).

Почти два десятка работников состязались за звание самого меткого метателя дротиков в дарстсе. Максимальное количество очков после серии бросков набрал Алексей Кравцов, который и стал победителем.

Фото ОАО “Спецжелезобетон”.