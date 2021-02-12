На общий путевой результат работает околоток №2 Лунинецкой дистанции пути

Дисциплина, качество и контроль – три слагаемых, на которых основана выверенная работа железной дороги, – убежден мастер околотка №2 дистации пути Владимир ЦУБА:

– После окончания Брестского железнодорожного колледжа вернулся на малую родину, в Микашевичи. Почти 20 лет работал бригадиром пути Лунинецкой дистанции пути, поэтому с особенностями профессии знаком не понаслышке. В ноябре прошлого года возглавил околоток №2.

Сегодня коллектив обслуживает более 55 километров путей. На особом контроле те, что прилегают к РУПП «Гранит».

– Станция Ситница была и остается лидером в республике по объемам грузоперевозок, – говорит мастер. – А это – большая маневровая работа и интенсивная нагрузка на путь. Только в прошлом году монтеры нашего околотка уложили 5 комплектов старогодних стрелочных переводов, 6 новых крестовин и 2 повторно применяемые, 16 рамных рельсов, 220 деревянных шпал и 570 – железобетонных.

Несмотря на всю сложность и ответственность, коллектив с успехом справляется с поставленными задачами. Об этом свидетельствует и высокая оценка состояния путей.

– Работает у нас 39 человек. Большая часть коллектива – это монтеры пути, которые сформированы в 4 бригады, – подчеркивает Владимир Константинович. – Выделить особо кого-либо – не могу. Все к работе относятся добросовестно и с самоотдачей, обязанности выполняют качественно и своевременно. Совершенствовать профессионализм позволяет техническая учеба, которую проводим регулярно. Тем более, что взаимоотношения в коллективе строятся на взаимной помощи и уважении, а опытные путейцы передают свои знания молодежи. По-другому нельзя. Ведь коллектив работает на общий путевой результат.

Наталья Лялюк. Фото автора.