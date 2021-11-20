На РУПП «Гранит» прошла профсоюзная отчетная конференция

Заслушаны отчеты о работе профкома и ревизионной комиссии. С докладами выступили председатели цехкомов.

В мероприятии принимали участие заместитель председателя республиканского профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Сергей Рябинин, председатель Брестского областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Сироч, председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.