Микашевичи

На РУПП «Гранит» прошла профсоюзная отчетная конференция

Заслушаны отчеты о работе профкома и ревизионной комиссии. С докладами выступили председатели цехкомов.

В мероприятии принимали участие заместитель председателя республиканского профсоюза строителей и промышленности строительных материалов Сергей Рябинин, председатель Брестского областного комитета профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Сергей Сироч,  председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

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Елена Данилович

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